الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: جولات ميدانية لمتابعة انتظام توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة

الاسمدة الزراعية
الاسمدة الزراعية

 أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أهمية المتابعة الدورية لأعمال توزيع الأسمدة الزراعية الصيفية المدعمة لضمان تقديم خدمات لائقة للمزارعين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا للقطاع الزراعي ضمن مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى تكليف لجان متخصصة من مديرية الزراعة بالقيام بجولات ميدانية على الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي داخل المراكز، لمتابعة آليات الصرف ومراقبة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأدوية ومبيدات حشرية والتأكد من انضباط المنظومة طبقًا للقواعد المنظمة.
 

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية بكل السبل الممكنة باعتبارها أساس الأمن الغذائي مع السعي الدائم نحو تطوير القطاع الزراعي وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للفلاحين.
 

وأضاف المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بتوزيع الأسمدة أو احتكارها أو بيعها خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن تلك المواد مدعمة من الدولة لصالح المزارعين  موجهًا بمتابعة دقيقة لمخازن الجمعيات الزراعية والتأكد من توافر الكميات المقررة في التوقيتات المناسبة لضمان كفاءة موسم الزراعة.
 

ومن جانبه أشار المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة إلى أنه تم متابعة أعمال تسليم الأسمدة بالجمعيات الزراعية في مناطق ناهيا بكرداسة، وشبرامنت ومنيل شيحة بمركز الجيزة، والمرازيق بالبدرشين، والبليدة وجرزا بالعياط، وأبو غالب بمنشأة القناطر، وغمازة الكبرى بالصف، وذلك في إطار خطة المديرية للمرور الميداني المستمر على الجمعيات لضبط عملية التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسمدة الزراعية المدعمة الأسمدة الزراعية الإصلاح الزراعى جمعيات الإصلاح الزراعي جرزا بالعياط عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة مستلزمات الإنتاج الزراعي مستلزمات الانتاج وزارة الزراعة وكيل وزارة الزراعة

مواد متعلقة

ضبط 100 كيلو لحوم ومصنعات مخالفة بالجيزة

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بمركز الواحات البحرية

ضبط 6 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالجيزة

رصد وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكرداسة

الخطة الوطنية للتكيف.. مشروع قومي لمواجهة آثار تغير المناخ.. خريطة تفاعلية حتى عام 2100 لمساندة القرارات الاستثمارية.. ودعم دولي وتمويل ممتد من “صندوق المناخ الأخضر”

محافظة الجيزة تبدأ تنفيذ بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة

تنفيذ 19 قرار إزالة ضمن حملات مكثفة لضبط المخالفات البنائية بمدينة 6 أكتوبر

أول صور لرئاسة حي الهرم والمركز التكنولوجي بعد التطوير الشامل

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads