قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 مكرر (أ)، الصادر في 5 أكتوبر 2025، قرارا جمهوريا جديدا لرئيس جمهورية مصـر العربية عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو الرئاسى عن عدد من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025.



جاء في نص المادة الأولي للقرار الجمهوري بـ العفو عن المحكوم عليهم: "يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحريـة لـبعض المحكـوم علـيهم بمناسـبة الاحتفـال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتـوبر عـام 2025 ميلاديـة، بالنسبة إلى الفئات التالية:



أولًا: - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتـى 6-10-2025 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانيـة من المـادة (75) من قانون العقوبات.



ثانيًا: - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 6-10-2025 متـى كـان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعـت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مـدد هـذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقـررة بقوة القانون، أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سـنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.





