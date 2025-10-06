الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 مكرر (أ)، الصادر في 5 أكتوبر 2025، قرارا جمهوريا جديدا لرئيس جمهورية مصـر العربية عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو الرئاسى عن عدد من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025. 


 جاء في نص المادة الأولي للقرار الجمهوري بـ العفو عن المحكوم عليهم: "يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحريـة لـبعض المحكـوم علـيهم بمناسـبة الاحتفـال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتـوبر عـام 2025 ميلاديـة، بالنسبة إلى الفئات التالية:


أولًا: - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتـى 6-10-2025 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانيـة من المـادة (75) من قانون العقوبات.


ثانيًا: - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 6-10-2025  متـى كـان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعـت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مـدد هـذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقـررة بقوة القانون، أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سـنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 


 

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA

قرار جمهورى بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد 2 أكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية العفو الرئاسى عن عدد من المحكوم عليهم الاحتفال بعيد القوات المسلحة المحكوم عليهـم ب السجن المؤبـد السيسي يصدر قرار جمهوري جديد قرار جمهوري جديد

مواد متعلقة

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA

قرار جمهورى بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد 2 أكتوبر

بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه، عميد هندسة شبرا: ترجمة مخرجات البحث العلمي لمشروعات واقعية

قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 1 أكتوبر المقبل

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads