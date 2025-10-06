الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

احتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي إلى 49,5 مليار دولار. فماذا يعنى ذلك ودلالاته؟ ابتداء هذا أعلى رقم سجلته احتياطيات البنك المركزي، وهو رقم يزيد عن واردات ثلاثة شهور ، وهو المعدل الآمن لأي احتياطيات من النقد الأجنبي لأي دولة.


غير أن ذلك لا يعني أننا بلغنا مرحلة التوازن بين إنفاقنا ومواردنا من النقد الأجنبي بعد.. فمازال إنفاقنا يزيد على مواردنا، وهذا يعني أننا ما زلنا رغم زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي نحتاج لاتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات لخفض إنفاقنا من النقد الأجنبي وزيادة مواردنا.. 

وتخفيض انفاقنا من النقد الأجنبي الطريق الفعّال لتحقيقه هو خفض وارداتنا من الخارج لفترة زمنية، وهذا كما قلنا سابقا مرارا هنا هو مسئولية الحكومة وليس البنك المركزي.. أما زيادة إنفاقنا فهو يحتاج لزيادة استثماراتنا الصناعية والزراعية أساسا، وليست فقط العقارية التى شهدنا فيها طفرات كبيرة مؤخرا.

 
أيضا من بين احتياطيات البنك المركزي ودائع لدول عربية مثل السعودية والكويت، ونحن نمد أجل سداد هذه الودائع سنويا الآن، وإن كنّا نتطلع لاستبدالها باستثمارات داخل البلاد، على غرار ما حدث بالنسبة لودائع الإمارات في إطار مشروع رأس الحكمة.

ترامب يتراجع!

حماس وترامب

والخلاصة أن زيادة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي أمر جيد ومهم لمواجهة أي أزمة طارئة في النقد الأجنبي، بما لا يؤثر على قدرتنا لتوفير احتياجاتنا من الخارج، ولكننا مع ذلك مازلنا نحتاج لسد الفجوة الدولارية حتى نحمي عملتنا من هبوط جديد، يزيد التضخم الذي نأمل انخفاضه ويحمى الناس من الغلاء.. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النقد الأجنبى احتياطي النقد الاجنبي احتياطيات النقد الأجنبي احتياطيات البنك المركزي الحكومة الغلاء الودائع مشروع رأس الحكمة سد الفجوة الدولارية التضخم فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

تعديل خطة ترامب!

تلاعب ترامب!

العرب وخطة ترامب

تلاعب بالموساد!

ضم الضفة بدون إعلان!

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads