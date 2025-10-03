تعديل خطة ترامب!

إذا كان ترامب قد أجرى تعديلات في خطته لوقف حرب غزة بطلب من نتنياهو، فإنه يتعين على الدول العربيةً والإسلامية أن تطلب بدورها إما إلغاء هذه التعديلات أو إخضاع تلك الخطة لتعديلات جديدةَ! لا يجب أن يترك هذا الطلب لحركة حماس، وإنما من الضرورى ألا تسمح تلك الدول لترامب أن يخدعها.

وأهم التعديلات التي يتعين أن تطلبها الدول العربية تتعلق بتوقيت انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان التزام إسرائيل بالوقف المستدام لاطلاق النار، واستبعاد توني بلير من حكم غزة والتحكم في تنفيذ إعادة إعمار القطاع، والتأكيد على أن يفضى المسار السياسي بعد وقف الحرب إلى إقامة دولة فلسطينية، ويعيد بند عدم ضم الضفة الغربية من قبل إسرائيل.

والمفترض أن تطالب تلك الدول بقوة بهذه المطالَب وترهن موافقتها على خطة ترامب بتنفيذ هذه التعديلات المهمة في الخطة.. فما عرض عليها شىء وما أعلنه ترامب في حضور نتنياهو شىء آخر مختلف، لا يتضمن انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من أراضي غزة، ولا يضمن استمرار وقف إطلاق النار بشكل مستدام بعد أن يحصل الاسرائيليون على المحتجزين، وهو الأمر أيضا الذى يحتاج لوجستيا لوقت أطول من ٧٢ ساعة.

أما بالنسبة لمصر تحديدا فإننا يتعين أن نتأكد من انسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق الحدودية مع قطاع غزة، ومن توقف تهجير أهل غزة تحت شعار الهجرة الطوعية، وعدم وجود بلير فى العريش ليمارس حكم غزة.. أي إن لنا مطالبنا الخاصة في هذه الخطة.

وأرجو أن تسارع الدول العربية والإسلامية التي وافقت من حيث المبدأ على خطة ترامب لوقف الحرب أن تبادر بمطالبة أمريكا ورئيسها بهذه التعديلات المطلوبة على خطته وقبل أن تعلن حماس موقفها من هذه الخطة، وإن كنت أرى أنه الأفضل ألا تنفرد حماس وحدها بالرأي لأن الأمر يخص كل الفلسطينيين، ويا ليت كل الفصائل الفلسطينية تعلن رأيا موحدا من خطة ترامب.. وياليت أيضا أن يكون هذا الرأي مدعوما بالعالم العربى والإسلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.