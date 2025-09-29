ضم الضفة بدون إعلان!

وعد ترامب القادة العرب والمسلمين الذين التقى بهم أن أمريكا لن تسمح بضم إسرائيل للضفة الغربية.. وقال ذلك علنا، ولكن ترامب لم يقل شيئا بخصوص ما يتم عمليا على الأرض الآن فيما يتعلق باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضي الضفة الغربية، وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين..

أليس هذا يعد ضمَّا عمليا لأراضي الضفة.. إن دولة الاحتلال ومنذ سنوات تسرق يوميا مساحات من أراضي الضفة ولا تتوقف عن بناء المزيد من المستوطنات عليها، وإذا كان ترامب حقا وصدقا يرفض السماح لإسرائيل ضم الضفة الغربية فعليه أن يرفض بناء المستوطنات اليهودية عليها.. بل عليه أن يطالب دولة الاحتلال بتفكيك المستوطنات التى سبق أن أقيمت على أراضيها.



فنحن يمكن أن نواجه برفض أمريكي معلن لضم الضفة إلى إسرائيل وفي ذات الوقت يتم الضم عمليا على أرض الواقع!



لذلك بعد أن أعلن ترامب رفض ضم إسرائيل للضفة عليه أن يرفض علنا بناء المستوطنات عليها، ويرفض إعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تحت رعاية قوات الإحتلال.



أما أن يكتفى ترامب بإعلان رفض ضم الضفة لإسرائيل ولا يرفض سرقة إسرائيل لأراضيها واعتداءات المستوطنين على أهلها الفلسطينيين فهو خداع لنا نحن العرب، وتهدئة غضبنا فقط لا غير.. على ترامب أن يرفض ضم الضفة لإسرائيل بإعلان وبدون إعلان.. وعلينا أن نتيقظ لألاعيب ترامب معنا!

