هذه الأخبار تؤكد تلاعب ترامب في أمر خطته لوقف حرب غزة التي أسماها خطة للسلام في منطقتنا!

أولًا: أجرى نتنياهو تعديلات على خطة ترامب التي عرضها على قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك، وأهم هذه التعديلات تمنح إسرائيل حق تواجد قواتها في القطاع وعدم الانسحاب منها بربط الانسحاب بتسليم حماس سلاحها، وأيضًا استبعاد أي إشارة لمسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية.

ثانيًا: مصر وقطر وتركيا أبلغت قادة حماس أنها ترى ضرورة إجراء تعديلات على بنود خطة ترامب، وترى هذه الدول أن ذلك يمكن أن يتم من خلال المباحثات الخاصة، بتحديد آليات التنفيذ لبنود الخطة التي تعد أشبه بإعلان نوايا أكثر منها خطة لأنها تفتقد توقيتات محددة للتنفيذ باستثناء الإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين في غزة الذين حددت 72 ساعة فقط بعد وقف إطلاق النار.

ثالثًا: ترفض مصر تواجد القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذى يعد خرقا لاتفاقية كامب ديفيد.. كما ترفض مصر إشراف توني بلير على حكم غزة، وترى مصر إن حكم غزة يتعين أن يكون للسلطة الفلسطينية دور فيه، حتى خلال المرحلة التمهيدية والانتقالية ثم يؤول الحكم كله للسلطة الفلسطينية..

وهذا ما أكدت عليه الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.. كما تؤكد مصر على أهمية عدم ترحيل أي أحد من أهل غزة حتى تحت عنوان الهجرة الطوعية والإشارة للسماح لهم بالعودة.

كل هذا يشير بوضوح شديد إلى تلاعب ترامب.. فهو عرض على الدول العربية والإسلامية خطة، ثم أعلن خطة أجرى عليها نتنياهو تعديلات غير مقبولة، وادعى أن الدول العربية والإسلامية توافق عليها.. وهذا يثير الشكوك في إلتزامه بتنفيذ كل بنودها..

فهو بعد الافراج عن المحتجزين الاسرائيليين قد يدعم استمرار احتلال القطاع، بل وعودة قوات الاحتلال للاعتداء على أهل غزة بدعاوى مختلقة.

ولذلك.. يتعين على الدول العربية والإسلامية أن تُمارس ضغوطها على ترامب لإلغاء التعديلات التي أجراها نتنياهو على خطة ترامب، وضمان الانسحاب الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة في مدى زمني واضح ومحدد، وأن يكون وقف إطلاق النار مستداما، وأن تبدأ عمليات إعادة الإعمار للقطاع فورا في المساحات التى سوف تنسحب منها قوات الاحتلال..

واستبعاد توني بلير من حكم غزة والإصرار على إعادة الإعمار، وأن تكون القوات التى سوف تتواجد في القطاع لضمان الأمن تحت إشراف الأمم المتحدة، ولفترة زمنية محددة مرتبطة بمدى زمني محدد، هو الانتهاء من تدريب العناصر الفلسطينية على ذلك، وهو ما تقوم به مصر منذ بعض الوقت..

