تلاعب بالموساد!

خرجت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بتحقيق مطول حول علاقة العميل أشرف مروان يدحض كل الروايات الاسرائيلية السابقة عنه، والتى اعتبرته أخطر عميل للموساد، ووفر له معلومات مهمة عن إعداد مصر لحرب أكتوبر بل وأيضًا موعدها! 


التحقيق الصحفي إنتهى إلى أن العميل أشرف مروان لم يكن عميلا لإسرائيل بل عميلا لمصر استطاع اختراق جهاز المخابرات الاسرائيلي وتلاعب برئيس الموساد تسفي زامير!  


وهذه الرواية الإسرائيلية الجديدة تعد اعترافا بأن كل الروايات التى روجتها إسرائيل عن أشرف مروان هي روايات كاذبة وزائفة وتخفى الحقيقة الخاصة بدوره المهم والمتمثلة في خداع الاسرائيليين حول موعد حرب أكتوبر وساعة بدء العبور. 


وهذه الحقيقةَ هى ما انتهيت إليه في تقرير صحفي بمجلة المصور بعد الوفاة المثيرة لزوج ابنة جمال عبدالناصر ومدير مكتب السادات، أشرف مروان لم يكن عميلا لاسرائيل أو عميلا مزدوجا كما ردد الاسرائيليون كثيرا من قبل، وإنما لعب دورا مرسوما له من قبل المخابرات المصرية لتضليل الموساد الاسرائيلي.. وهذا تحديدا ما قاله لنا الرئيس الأسبق مبارك ونحن في طريق العودة للقاهرة بعد جولة أوروبية.


وعندما وصلنا مطار القاهرة توجه من المطار مباشرة اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية برفقة الدكتور زكريا عزمي إلى العزاء الذى كان مقاما ليلتها لأشرف مروان.. وبالطبع لا يمكن لمدير المخابرات أن يشارك في عزاء عميل أضر بِنَا وخدم عدونا.. وهذا يعنى أن عمر الكذب قصير وإن طال به الزمن، وإن خدع هذا الكذب البعض منا أيضا. 

ضم الضفة بدون إعلان!

مصر والحرب!

