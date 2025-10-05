ترامب يتراجع!

صباح أمس سارع ترامب بالترحيب بإعلان حماس استعدادها للإفراج عن كل المحتجزين الاسرائيليين في غزة أحياء أو أمواتا، وقال: يجب وقف إطلاق النار فورا من قبل إسرائيل.. ولكن لم تمضِ ساعات قليلة حتى تراجع ترامب وقال إن وقف إطلاق النار سوف يحدث إذا وافقت حماس على خطوط الانسحاب الجزئي الذي ستقوم به القوات الإسرائيلية لتسهيل تجميع المحتجزين الإسرائيليين لتسليمهم إلى إسرائيل..

وإذا كنّا إزاء رئيس يغير ما يقوله بعد بضع ساعات فقط، فلنا أن نتخوف من أن يدعم ترامب عودة إسرائيل إلى قصف غزة مجددا بعد استلام المحتجزين!

ولنا أسبابنا في توقع ذلك.. وأول هذه الأسباب، أن ترامب دعم قبل أشهر في مارس الماضى إسرائيل وهى تستأنف الحرب الوحشية ضد أهل غزة، وبالتالى يمكنه أن يكرر ذلك في أكتوبر مجددا.. وثاني الأسباب، أن ترامب بالنسبة تحديدا لخطته للسلام عرض على قادة الدول العربية والإسلامية الذين التقى بهم فى نيويورك خطة ثم وافق بعد ذلك على أن يعدل فيها ترامب كما يشاء..

وثالث الأسباب، أن موعد التقدم لجائزة نوبل للسلام الذى يتطلع ترامب إليها بشغف شديد سيكون قد حل وتم تجاوزه، وبالتالى حرصه على الإسراع الحالي لوقف إطلاق النار سيتراجع وربما يختفى.. أما رابع هذه الأسباب أنه بعد أن احتفى بإعلان حماس وأشاد برغبتهم في السلام عاد ليهددها مجددا إذا تلكأت في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

باختصار لا ضمان لوقف مستدام لإطلاق النار، ولا ضمان لتوقف نتنياهو عن تنفيذ مؤامراتهم لتهجير أهل غزة من الشمال إلى الجنوب لتهجيرهم خارج القطاع.. لذلك. علينا التسلّح باليقظة التامة وعدم ترك ترامب لنتنياهو ليتلاعب به، كما هو الحال الآن وكما تقول الصحافة الأمريكية.

