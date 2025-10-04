حماس وترامب

منحت حماس ترامب ما يريده، فخرج ليطالب نتنياهو بوقف الحرب في غزة! لآن ترامب يرغب في تحرك عاجل لوقف الحرب ليعزز طلبه الحصول على جائزة نوبل للسلام، ولذلك منح حماس مهلة حتى الغد لتعلن موقفها من خطته للسلام..

غير أن حماس قبل أن تنتهى المهلة فاجأته بقبول خطته من حيث المبدأ لوقف الحرب، وأبدت استعدادها لتلبية طلب ترامب الملح، وأول بنود خطته، وهو الإفراج عن كل المحتجزين الاسرائيليين في غزة الأحياء منهم والأموات، ووافقت على التخلى عن حكم غزة لتتولى مجموعة من التكنوقراط المستقلين الحكم.



ولآن ترامب حصل على ما يصبو إليه فقد أعلن ترحيبه بإعلانها، وقال إنها راغبة بالسلام وطالب إسرائيل بوقف الحرب، ولم يتطرق إلى تحفظات حماس على العديد من بنود خطته وتطلعها إلى تعديلها خلال المباحثات..

فقد اتسم إعلان حماس بالذكاء، بعد أن كانت خطة ترامب قد أخرجت إسرائيل من العزلة التى تعرضت لها بعد اتساع الرفض للجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال، من قتل جماعى وتجويع ممنهج لأهالى غزة.



والأرجح أن حماس اتخذت هذا الموقف الذكي عندما استجابت لنصح القاهرة لها.. فالقاهرة أرادت انتهاز فرصة أتيحت لوقف الحرب، مع استمرار العمل لتحسين خطة ترامب وإصلاح عيوبها بما يحافظ على الحقوق الفلسطينية، وتفادى الصدام مع الرئيس الأمريكي.

فقد رأت القاهرة أن خطة ترامب ببنودها العشرين هي أقرب إلى إعلان لأنها تفتقد توقيت التنفيذ وآلياته، وبالتالى يمكن التباحث حول بنود هذه الخطة، وخلال هذه المفاوضات يمكن تعديل ما نرفضه.

