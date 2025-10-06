تفاصيل صادمة في اختفاء اللوحة الأثرية من سقارة، والمصريون: يارب ما يكونوا سيحوها

أثار اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وصفوا اختفاء أو سرقة اللوحة من المقبرة بـ "الكارثة"، لأنها تكشف حياة المصري القديم، وتسجل حياته اليومية.

باحث مصريات يفجر مفاجأة في احتفاء لوحة الفصول الأربعة

وعبر المصريون عن غضبهم لحالة السرقة الثانية للآثار، والتي يتم اكتشافها خلال شهر، فالبعض أبدى مخاوفه من تخريب اللوحة الأثرية قائلين: "يارب ما يكونوا لحقوا يسيحوها"، كما حدث في الأسورة الأثرية للملك بسوسنس الأول التي تم سرقتها وصهرها، فيما عبر آخرون مخاوفهم مما وصفوه بـ "الإهمال"، الذي أدي لسرقة الآثار المصرية القيمة.

وأشار آخرون إلى حديث مدير سابق بالآثار، الذي قال فيه إن: "مكتشف لوحة سقارة لقاها بتتباع في مزاد بأستراليا"، ولا تزال قصة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا في سقارة تشغل بال المصريين وتصيبهم بـ "الصدمة"، حيث يكشف كل يوم عن جزء من عمليات اختفاء للآثار المصرية.

فجر الأمر باحث المصريات، أحمد صالح، مدير عام آثار الأقصر وأسوان السابق، حيث قال في تدوينة له عبر الفيس بوك: "من 10 أيام تقريبًا عرفت موضوع اللوحة المعروفة باسم لوحة الفصول الأربعة.. والأثري المصري المقيم في أستراليا نجيب قنواتي هو مكتشف اللوحة، لقاها بتتباع في مزاد وبلغ الوزارة.. وعارف أن الموضوع متكتم عليه..".

وأوضح أحمد صالح "فوجئت أن الخبر وصل للإعلام.. وبدأت معركة تكسير العظام كالعادة بين مسئول سابق ومسئول حالي.. حاولت أفهم من تسريب الخبر.. مين مع مين ومين على إيه.. وفي زحمة الانشغالات نسيت، وبيان الوزارة في منتهي الغرابة.. اللي يهمه فقط هو تسريب الخبر وبرائتها بتحويل الموضوع للنيابة.. مفيش حد همه على آثار مصر.. لما نشوف بقا.. أثري صغير هيشيل الموضوع كالعادة..ولا الموضوع دا هيفتح باب جهنم".

صح النوم يا وزارة الآثار

وعلقت البلوجر شاهيناز طاهر: "صح النوم يا وزارة الآثار.. يارب ما يكونوا لحقوا يسيحوها!! اختفاء لوحة أثرية من سقارة وتحقيق عاجل بالواقعة، اختفاء لوحة أثرية من مقبرة «خنتي كا» بمنطقة سقارة. عندنا حدثين أهم من بعض ترشيح دكتور خالد العناني رئيس لمنظمة اليونسكو... والحدث اللي العالم كله مستني المتحف المصري الكبير خلال أيام.... واختفاء أسورة ساحت وبعدها اختفاء لوحة أثرية من سقارة صح النوم يا وزارة!"

تسجيل اللوحة الأثرية الفصول الأربعة المختفية من سقارة، فيتو



وعبر البلوجر حسام نجم عن غضبه فقال: "في أقل من شهر على حادث سرقة سوار فرعوني من المتحف المصري في حادث سرقة جديد" اختفاء لوحة أثرية من مقبرة (خنتي كا) بمنطقة سقارة - اللوحة الأثرية من الحجر الجيري والمقبرة مغلقة منذ اكتشافها... أين وزارة الآثار؟!"

أما البلوجر سمير عبد الواحد فقال: "اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري، تعود لمقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال إن المقبرة كانت مغلقة بالكامل وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، ولم تُفتح منذ عام 2019، وتم تشكيل لجنة أثرية لمراجعة محتويات المقبرة بدقة.. بعد كل اختفاء لأي أثر يتم تشكيل لجنة، ويبقى الأثر إما ضائع أو تم "تسييحه"، شيء محزن".

اللوحة المسروقة منقوش عليها الـ4 فصول لحياة المصريين

وعلق البلوجر صادق الرفاعي قائلًا: "أمس تم اكتشاف اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" التي كانت تستخدم كمخزن في جبانة تتي، اللوحة المسروقة منقوش عليها الـ4 فصول، حجمها حوالي 40×60 سم، وبترجع لعصر الدولة القديمة، اللوحة دي تُعتبر من القطع النادرة التي توثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة، الغريب بقا إن الحادثة دي حصلت من أكتر من شهرين، لكن تم الحديث عنها مؤخرًا، واللوحة المسروقة شبه لوحة ميريروكا.. المجلس الأعلى للآثار قال إنهم بيعملوا جرد للمخازن، لكن لحد دلوقتي مفيش أي توضيح رسمي عن اختفاء اللوحة".

الشكل العام للمقبرة التي اختفت منها اللوحة، فيتو

وعبرت البلوجر عزة فرج عن غضبها قائلة: "اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة، اللوحة من الحجر الجيري، وأبعادها تقارب 40 في 60 سنتيمترا وتُصوّر ثلاثة فصول من مشاهد الحياة اليومية في مصر القديمة، الوزارة بتقول المقبرة مغلقة منذ اكتشافها وتستخدم كمخزن للقطع الأثرية ولم تفتح منذ ٢٠١٩، يعني اللوحة مسروقة منذ ٦ سنوات والسرقة تم اكتشفها من شهرين ولم يعلن عنها إلا أمس، أيه الإهمال وحرق الدم دا... يعنى أيه مقبرة تتعمل مخزن بدلًا ما أن تكون مزار سياحى وتدر إيرادات؟ يعنى أيه مخزن يضم قطع أثرية قيمة لا يتم التفكير في جرده ولا حتى يتم النظر فيه لمدة ٦ سنوات؟!".

اختفاء اللوحة يقطع رابط الماضي بالحاضر

وقال البلوجر كمال المصري: "اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة "خنتي كا" بسقارة... لماذا هذه اللوحة مهمة؟.. اختفاء لوحات مثل هذه تُعد خسارة كبيرة لأنها لا تُعرض فقط على الجانب الفني، بل التاريخي والاجتماعي؛ فهي تقدم نظرة على تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة، وهو أمر يُعد ثروة معرفية لكل المهتمين بالتاريخ. واللوحة تحمل قيمة كبيرة في إثبات تطور الفن في الدولة القديمة، وفي فهم كيف كان المصري القديم يُصوّر الزراعة، الطقوس، والنشاطات الاجتماعية.. واختفاؤها لا يضر فقط من الناحية المادية، بل يقطع رابطًا من الروابط التي تربط الحاضر بالماضي، ويفرض علينا أن نحافظ على ما تبقى من آثارنا بحرص ومسؤولية".

مقبرة خنتي كا في سقارة، فيتو

تساءل البلوجر هاني سالم قائلًا: "من المسئول عن سرقة اللوحة الأثرية التى اختفت فجأة؟ يعني إيه لوحة أثرية نادرة تتسرق من منطقة سقارة الأثرية؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن سرقة اللوحة من قبل الوزارة قبل أن تعلن وتتحدث عنها السوشيال ميديا والإعلام؟ بالأمس الأسورة الفرعونية أو السوار الفرعوني واليوم لوحة أثرية نادرة وفريدة والله أعلم غدًا إيه تاني هيتسرق؟ متى ننتهي من سرقة الآثار في مصر؟ أين السيد وزير السياحة والآثار من السرقة هذي؟ هل يعلم يعني إيه لوحة حجرية تم سرقتها! سيما وأنها لوحة منقوش عليها ال3 فصول وتقدر مساحتها بنحو 40×60 سم وتعود إلى عصر الدولة القديمة ومن القطع النادرة التي توثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة. أين وكيف ولماذا ومتى اختفت؟ ومتى يتم التحرك لحماية الآثار وصيانة التراث المصري؟"

