كبير الأثريين: اختفاء لوحة سقارة "كرسي في الكلوب" ووقائع السرقة ستتكرر

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الأنباء المتداولة حول اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة تمثل صدمة كبيرة في توقيت دقيق للغاية، مشيرًا إلى أن "الأمر أشبه بكرسي في الكلوب" مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير واقتراب الدكتور خالد العناني من الفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

نظام التأمين الحالي لا يواكب العصر

وأضاف شاكر في تصريحات إعلامية أن الاعتماد على فكرة العهدة والمخزن لم يعد مناسبًا لهذا الزمن، مؤكدًا أن حماية التراث المصري تتطلب تطوير نظام شامل للتأمين يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لا على العنصر البشري فقط.

وقال شاكر:"لا بد من وجود سيستم مختلف تمامًا، يعتمد على الكاميرات الذكية وأنظمة المراقبة الرقمية، لأن الحوادث من هذا النوع ستتكرر إذا استمر الوضع الحالي، خاصة بعد واقعة سرقة الأسورة الذهبية الأثرية مؤخرًا".

دعوة للتحرك السريع لحماية التراث

واختتم كبير الأثريين تصريحاته بتوجيه دعوة إلى وزير السياحة والآثار وجميع المسؤولين لوضع خطة عاجلة لتأمين المواقع الأثرية والمتاحف، قائلًا:"كيف نؤمن تراثنا المصري إذا لم نعمل على تطوير أدوات الحماية؟ نحن أمام تراث إنساني لا يُقدّر بثمن، ويجب أن تكون حمايته أولوية وطنية عليا".

