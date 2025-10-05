الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة

لوحة مقبرة سقارة
لوحة مقبرة سقارة المختفية
حصلت فيتو على أول صورة للوحة الأثرية النادرة التي اختفت من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة.

اول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا
اول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا

اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، في بيان رسمي لوزارة السياحة والآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تمامًا وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، ولم تفتح منذ عام 2019، مشيرًا إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنةً أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات  المقبرة.

إحالة واقعة اختفاء لوحة أثرية إلي النيابة

وأضاف إنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتًا إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصًا على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

التفاصيل الكاملة لاختفاء لوحة أثرية من سقارة 

وكانت فيتو قد نشرت قبل قليل التفاصيل الكاملة لاختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة، حيث ترجع تفاصيل اختفائها إلى عام 2019 ولم يتم اكتشاف الواقعة إلا منذ 60 يوما.

مقبرة خنتي كا منطقة اثار سقارة آثار سقارة

