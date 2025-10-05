السياحة والآثار تعلن اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة وتحيل الواقعة للنيابة

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة.



اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، في بيان رسمي لوزارة السياحة والآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.



وأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تمامًا وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيرًا إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنةً أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.



إحالة واقعة اختفاء لوحة أثرية إلي النيابة

وأضاف إنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتًا إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصًا على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

التفاصيل الكاملة لاختفاء لوحة أثرية من سقارة

وكانت فيتو نشرت قبل قليل التفاصيل الكاملة لاختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة، حيث ترجع تفاصيل اختفائها الى عام 2019 ولم يتم اكتشافها إلا من 60 يوما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.