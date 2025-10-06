أخبار مصر: تفاصيل غريبة عن سرقة لوحة أثرية بسقارة، ترامب يهدد حماس بـ"سفك دماء هائل"، لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)

أكد الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن قطاع السياحة والآثار شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، سواء في بناء المتاحف الجديدة أو إنشاء المخازن المتحفية الحديثة.

لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

التقطت إحدى كاميرات المراقبة لحظة مصرع فني الإنارة صبحي عيد عباس، الشهير بـ الشيخ مسعد عيد، أثناء تأديته عمله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعدما صُعق بالكهرباء خلال إصلاحه أحد أعمدة الإنارة، في مشهد مؤلم وثّق النهاية المأساوية لرجلٍ أفنى عمره في خدمة الناس وإضاءة طرقاتهم.

تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

ودع منتخب مصر رسميا، بطولة كأس العالم للشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، خلف منتخب اليابان صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ومنتخب تشيلي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخب مصر ثالثا بنفس الرصيد.

40 % منهم تحت سن 21 عاما، إسرائيل تكشف إحصائية صادمة لقتلاها العسكريين منذ 7 أكتوبر

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مقتل 1152 جنديًّا إسرائيليًّا منذ 7 أكتوبر 2023، وعلى مدى نحو عامين من حرب غزة.

الانتقال إلى دولة عربية وعدم الغناء في لبنان، تفاصيل تسوية وضع فضل شاكر قبل محاكمته

ما زالت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تلقي بظلالها حول مصيره بعد أن سلم الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء اللبناني، نفسه مساء السبت لمخابرات الجيش اللبناني، عند مدخل مخيم عين الحلوة الذي كان قد فر إليه منذ أكثر من 12 سنة بعد معركة عبرا بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، في 23 يونيو 2013، ذلك بعد اتهامات وجهت إليه بالمشاركة في أحداث عبرا، وبدعم الأسير وبإثارة الفتنة، حيث صدرت بحقه عدة أحكام قضائية بالسجن، بُرئ من معظمها.

بسبب خانة التصويت، قرار قضائي عاجل بشأن الجمعية العمومية للنادي الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر الطعن القضائي ببطلان تعديلات لائحة الأهلي لغياب خانة الرفض في التصويت، لجلسة 12 أكتوبر لطلب الحاضر عن رئيس النادي للاطلاع.

تار بايت، رد فعل جنوني من مبابي بعد هدف شقيقه في مرمى سان جيرمان (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرات رد فعل جنوني من كليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني بعد هدف شقيقه في مرمى باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لحظة إطلاق مسن النار عشوائيًا على المارة والشرطة في سيدني (فيديو وصور)

ارتفع عدد إصابات إطلاق نار بمدينة “سيدني” الاسترالية إلى 20 شخصا.

ابنتا شقيقة أمل عرفة يعتذران عن التسريبات الصوتية لابنتها والفنانة تتبرأ من عائلتها

تطورات متلاحقة في أزمة التسجيلات الصوتية لابنة الفنانة السورية أمل عرفة والفنان عبد المنعم عمايري، بعد تسريب صوتي لامرأة حاولت ابتزازها وتهديدها.

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 31، درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، ويسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد

عقد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة أمور الفريق الأول لكرة القدم وأسباب النتائج الأخيرة للفريق ببطولة الدوري، وكافة المعوقات التي تسببت في تلك النتائج وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

سفك دماء هائل، ترامب يهدد حماس ويحذرها من التلاعب بخطة غزة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حركة حماس من إهدار فرصة إنهاء الصراع مع إسرائيل، مهددًا بأن ما يترتب على ذلك سيكون "سفك دماء هائل"، حسب تعبيره.

القبض على البلوجر دونا محمد بتهمة نشر الفسق والفجور

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر دينا، صاحبة حساب “دونا محمد”، بتهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خليل الحية يصل إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

وصل كبير مفاوضي حماس خليل الحية على رأس وفد إلى مصر، اليوم الأحد، وفق ما أفاد بيان للحركة الفلسطينية، للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل.

اليوم، بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي بمبادرة "بيتك في مصر"

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم اليوم الإثنين بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط https://beitakfemisr.com، في تمام الساعة 9 صباحا وحتى يوم الخميس 9 /10 /2025.

