هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)

أكد الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن قطاع السياحة والآثار شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، سواء في بناء المتاحف الجديدة أو إنشاء المخازن المتحفية الحديثة.

وقال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، إن الوزارة انتهت من إنشاء المخزن المتحفي الرابع في منطقة سقارة، وسيتم نقل باقي الآثار الموجودة داخل المقابر إليه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "لدينا أكثر من 2 مليون قطعة أثرية مخزنة في المخازن الأثرية، وهذا إرث عظيم وحضارة خالدة، ودورنا الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة".

اللوحة الأثرية المسروقة من سقارة قيد التحقيق.. و"مش هتتباع" لأنها منشورة علميًا منذ 1952

وحول ما تردد عن سرقة لوحة أثرية حجرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة سقارة، أوضح الأمين العام أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق، مشيرًا إلى أن ما تردد حول نشر اللوحة بمنشار جارٍ التحقق منه بدقة.

وأضاف: "المقبرة لكبير وزراء اسمه خنتي كا موجودة في جبانة هرم الملك تيتي بسقارة ترجع لعصر الأسرة الخامسة الفرعونية، والمقبرة منشورة علميًا منذ عام 1952، وبالتالي لا يمكن لأي جهة شراء اللوحة لأنها معروفة ومسجلة علميًا، والقطع التي تُباع عادة هي غير المسجلة".

وأكد إسماعيل أن اللوحة غير مفقودة بالكامل، موضحًا أن الجزء المفقود فقط هو الذي اختفى، بينما باقي اللوحة لا يزال موجودًا داخل المقبرة، مشيرًا إلى أن عليها نقوشًا نادرة تتضمن فصول السنة الأربعة وعدد الأيام والشهور، وهو ما يُبرز عبقرية المصريين القدماء في علم الزمن والفصول.

المنافذ أُخطرت.. واسترداد 35 ألف قطعة أثرية من الخارج

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه تم إخطار جميع المنافذ المصرية ومكاتب استرداد الآثار بشأن اللوحة المفقودة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للآثار نجح خلال السنوات الأخيرة في استرداد نحو 35 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم.

وقال: "نتعاون مع كل الدول الصديقة والمنظمات الدولية لاسترداد آثارنا المسروقة، ولن نتهاون في حماية تراث مصر الحضاري والإنساني".

