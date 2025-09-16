اختفاء الأسورة الفرعونية النادرة من متحف التحرير يثير غضب النشطاء، واتهامات بالإهمال والتقصير تطارد المسئولين

اختفاء أسورة تاريخية نادرة من متحف التحرير، يسيطر الغموض حتى الآن على اختفاء أسورة الملك بسوسنس الأول، أحد ملوك الأسرة الـ21، من المتحف المصري في التحرير، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا بين الباحثيين في علم المصريات والتراث وبين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غموض اختفاء الأسورة التاريخية النادرة للملك بسوسنس الأول

وأثار غموض اختفاء الأسورة التاريخية النادرة للملك بسوسنس الأول حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يبحث عن سر اختفاء الأسورة التاريخية النادرة، التي كانت تغلف ضمن قطع أثرية أخرى لنقلها في أحد المعارض في إيطاليا.

أسورة الملك بسوسنس، فيتو

كما أثار الغموض حول الاختفاء المفاجيء للأسورة التاريخية النادرة للملك بسوسنس الأول، والتي يبلغ وزنها 600 جرام من الذهب الخالص، عدة تساؤلات أهمها لماذا لا توجد كاميرات داخلية في المخازن ترصد كل ما يتهم في الآثار، وأين الكاميرات التي يمكن أن تسهل عملية الكشف عن سر اختفاء الآثار النادرة من المخازن؟!

أكد القائمون على المتحف المصري أن أسورة الملك بسوسنس كان مقررًا عرضها في المعرض الدولي تحت اسم "كنوز الفراعنة" في روما في شهر أكتوبر المقبل، لكن المسئولون اكتشفوا، أمس الإثنين، أختفاء الأسورة وعدم وجودها داخل قسم الترميم، اختفت الأسورة النادرة من المتحف المصري في التحرير.

كانت الأسورة من ضمن القطع المقرر عرضها في معرض كنوز الفراعنة في إيطاليا، ثاني أكبر معرض أثري يقام في إيطاليا، حيث يضم المعرض 130 قطعة أثرية تم اختيارها من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن بالأقصر، والذي يبدأ في 24 أكتوبر المقبل، وينتهي في شهر مايو 2026.

اكتشاف اختفاء الأسورة الفرعونية النادرة صدفة

وأثناء تجهيز وإعداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها للمعرض، اكتشفوا أن الأسورة اختفت إختفاء غامض، والأسورة كانت تحت عهدة مسؤولين الترميم في المتحف، وتم حفظها في خزانة خاصة نظرًا لندرتها وقيمتها، لكن المفاجأة الغريبة والصادمة تشير إلى أن معامل الترميم في المتحف قد لا يكون بها كاميرات مراقبة يمكن أن تساعد في كشف أختفاء الأسورة، التي لا تُقدر بمال.

الغريبة أن البعض يزعم أن المعامل كلها بدون كاميرات مراقبة، ما صعب تحديد سر عملية اختفاء الأسورة، ووصف البعض ذلك بـ "الإهمال" الذي يتسبب في نزيف اختفاء الآثار المصرية، التي يتم عرضها بالخارج دون إذن من الدولة المصرية.

أسورة الملك بسوسنس الأول منقوش عليها من الداخل والخارج، فيتو



وتُعد الأسورة المختفية من القطع الأثرية النادرة والثمينة، من أندر المقتنيات الملكية التي عُثر عليها داخل مقبرة بسوسنس الأول، والتي تم اكتشافها كاملة كمقبرة الملك توت عنخ امون، لا يزال مصير القطعة غامضًا حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي تواصل السلطات المعنية تحقيقاتها المكثفة لرصد سر اختفائها، خاصة بعد أن تم اكتشاف فقدانها أثناء تجهيز الصناديق الخاصة بالمعرض الدولي.

اختفت القطعة أثرية نادرة في ظروف غامضة، ما أغضب المصريين، ودفعهم للتساؤل "أين أختفت الأسورة؟!"

المتحف يستفيد منه شخص واحد أقام شركة من الباطن

علقت الدكتورة مونيكا حنا، الباحثة وعالمة المصريات، على اختفاء الأسورة النادرة فقالت: "سُرقت من المتحف المصري أسورة الملك بسوسنس عندما كان يتم تغليفها للسفر لمعرض في إيطاليا، يستفيد منه شخص شخص واحد أقام شركة من الباطن وليست الدولة ووزارة الاثار. لماذا يستمر هذا العبث وهذه السرقة لتراث مصر؟".

أسورة الملك بسوسنس الأول نادرة ووزنها 600 جرام، فيتو



أما الباحثة المتخصصة في علم المصريات، الدكتورة ميرنا القاضي، فقالت: "اختفاء أسورة ذهبية نادرة من المتحف المصري بالتحرير! قبل سفرها للمشاركة في معرض دولي بإيطاليا، فوجئ الأثريون باختفاء أسورة ذهبية ملكية تعود للملك بسوسنس الأول الملقب بـ"الملك الفضي"، أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين بمنطقة تانيس بالدلتا".

وتابعت باحثة المصريات ميرنا القاضي: "القطعة النادرة كانت معروضة سابقًا في قاعة ذهب ٣ بالمتحف، وتُعد من أهم المعروضات المقرر سفرها للخارج نظرًا لقيمتها التاريخية والفنية. وزارة السياحة والآثار فتحت تحقيقًا عاجلًا… والكل بيسأل: إزاي تحفة ملكية زي دي تختفي من قلب المتحف؟"

الغضب يسيطر على المصريين للاختفاء الغامض للأسورة

أحد باحثي التراث عبر عن غضبه فقال: "محستش الإحساس البشع ده مدة. دي أسورة يد للملك بسوسنس الأول يعنى الأسرة ال٢١ اتسرقت عادي كده من المتحف اللي "محفوظة" فيه، دي مش أول مرة تتسرق حاجة من متاحفنا بالمناسبة وهعتبرها "سرقة" مش بيع.. اللي عمل كده في أسورة الملك بسوسنس الأول لا يعنيهم تاريخ أو أثر.. يعنى إيه قطعة تطلع للترميم فتختفي؟! يعنى إيه مفيش كاميرات فى كل سنتميتر فى المتحف؟ يعنى إيه مفيش تفتيش لكل إنسان يدخل وتفتيشين لمن يخرج؟ أنا حزين...".

اختفاء أسورة فرعونية نادرة من المتحف المصري بالتحرير، فيتو

وعبرت البلوجر أية عز الدين عن حزنها فقالت: "أنا حزينة ودمي محروق بشكل خاص. صحيح هي حاجة تزعل أي مصري وطني، لكن أنا حزني وحرقة دمي خاصة كشرقاوية لأن ده تاريخ الشرقية اللي أغلب كنوزها وآثارها ومسلاتها خارجه دايما لمتاحف القاهرة وغيرها، مهزلة. مش قادرة أوصف الحزن والغضب اللي جوايا.."

أما الناشطة علا المصري فقالت: "الملك بسوسنس الأول، واحد من ملوك الأسرة الـ21، كان مميز جدًا لأنه من القلائل اللي اتدفنوا بمقبرة كاملة مليانة كنوز من دهب وفضة في مدينة تانيس. ومن أهم الكنوز التي وجدت معاه كانت أسورة دهب فخمة جدًا، مزينة بالنقوش والرموز الفرعونية التي تدل على قوته ومكانته. الأسورة دي مش مجرد حُلي.. دي قطعة نادرة بتحكي عن فخامة العصر وعبقرية الصاغة في مصر القديمة.

والأغرب من كده إن الأسورة دي كانت واحدة من القطع اللي اختارت مؤخرًا علشان تسافر وتتعرض بره مصر باسم الحضارة الفرعونية!.. الدنيا اتقلبت على خبر صادم الأسورة اختفت من معامل الترميم في المتحف المصري بالتحرير! القطعة وزنها حوالي 600 جرام دهب صافي، والكارثة الأكبر إن المعمل اللي كانت موجودة به ليس به أي كاميرات مراقبة! يعني أثر بهذه القيمة يوضع في مكان كأنه "نقطة عمياء".. والموضوع يتم اكتشافه بالصدفة أثناء الجرد.. إهمال رهيب فتح الباب لاختفاء أثر ما يتعوضش؟.. ولا زي ما الناس بتقول "لعنة الفراعنة" لسه بتطارد أي حد يقرب من كنوزهم؟"

