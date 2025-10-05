الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

منطقة آثار سقارة
أعلنت مصادر مطلعة بـ وزارة السياحة والآثار تفاصيل اختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كا بمنطقة سقارة الأثرية.

اختفاء لوحة أثرية من مقبرة في سقارة 

وأوضحت المصادر، أن اللوحة المختفية تشبه لوحة مقبرة ميريروكا، وتصور 3 فصول وهما الأخت وهو الفيضان، والبرت وهو فصل الشتاء، والشيمو وهو فصل الصيف، وكل تلك الفصول يوجد أسفله خرطوش به 4 أهلة بما يعادل عدد شهور السنة بإجمالي 12 شهرا.

تفاصيل نشر اللوحة الأثرية من داخل المقبرة

وأشارت المصادر إلي أن اللوحة تم نشرها بواسطة منشار، نظرنا لكونها جزءا من حائط داخل المقبرة، مشيرا إلى أن الواقعة تعود إلي عام 2019، وذلك بعد قيام آخر لجنة لمجرد الآثار الموجودة بالمقبرة بواسطة كبير المفتشين هناك ( م.ش) ولم يتم اكتشاف الواقعة إلا من خلال شهور قليلة. 

وأضافت المصادر أن النيابة العامة تزامنا مع وقوع عمليات تشويه لمقبرة ميريروكا، أمرت بضرورة تركيب كاميرات لمراقبة كافة التحركات في المنطقة، إلا أنه لم يتم تركيب إلا كاميرتين الأولى منهم تم تركيبها في المدخل الرئيسي للمقبرة من الخارج ، والثانية تم تركيبها بجوار تبع بجوار مقبرة خنتي كا، ولم يتم توصيلها بسرفر التسجيل.

ومن جانبه بدأت لجنة من المجلس الأعلى للآثار بدأت في جرد محتويات المقبرة، لبيان اختفاء اللوحة الأثرية النادرة من عدمه، مشيرة إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال التأكد من اختفاء اللوحة.

