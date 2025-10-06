الإثنين 06 أكتوبر 2025
أسوأ 7 أطعمة يمكن تناولها على الإفطار، احذريها

وجبة الإفطار من أهم الوجبات الرئيسية التي يجب الاهتمام بها لأنها تتحكم في نشاط الجسم طوال اليوم وتقوي المناعة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة.

وعادة تحتوى وجبة الإفطار على الخبز والبيض والجبن المربى وكوب الشاى، ولكن قد تلجأ ربات البيوت إلى إضافة أصناف جديدة دون الوعى بمدى خطورتها.

اسوأ 7 أطعمة يمكن تناولها على الإفطار 
اسوأ 7 أطعمة يمكن تناولها على الإفطار، فيتو

أسوأ 7 أطعمة يمكن تناولها على الإفطار 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية: إن هناك أطعمة يجب تجنبها على وجبة الإفطار، وهي تعرف بأسوأ الأطعمة، منها:

  1. الخبز الأبيض والكربوهيدرات المكررة، وهو عبارة عن سكر مقنع، بدون الألياف وغنى بالكربوهيدرات، ويهضم بسرعة جدا، ويشعر الشخص بعدها بطاقة سريعة لدقائق ثم يجوع بعدها سريعا، لذا يجب استبداله بخبز قمح كامل والأفضل عدم تناول الخبز خاصة في حالة الحاجة إلى نزول الوزن.
  2. العصاير المعلبة، وهو فقير فى الألياف، ومجرد سكر سائل فقط يرفع السكر بسرعة وينزله بنفس السرعة، والأفضل استبداله الفاكهة الطازجة الغنية بالعناصر المهمة والتى تمنح الشبع لفترات طويلة.
  3. حبوب الإفطار السكرية الكورن فليكس الملون، والكورن فليكس هو في الحقيقة حلوى مقنعة، تمنح طاقة لحظية ثم يحدث بعدها هبوط السكر وتغير المزاج، لذا يجب استداله بالشوفان الطبيعي أو بليلة عليها مكسرات ونقطة عسل.
  4. الزبادي بالنكهات، تحتوى على نسبة عالية من السكريات، لذا من الأفضل استبدالها بالزبادى الطبيعي السادة مع قطع الفاكهة الطازجة.
  5. الأكلات المقلية مثل الطعمية والبطاطس المقلية غنية بالزيوت التى تسبب الكسل والخمول كما أنها تسبب التهابات شديدة فى الجسم.
  6. اللحوم المصنعة، السجق واللانشون والبيكون شكلهم فطار "كامل"، ولكن فى الحقيقة هى عبارة عن ملح ومواد حافظة تجعل الجسم يحتفظ بالماء ويشعر بالتعب، لذا يجب استبدالها بالبيض المسلوق والجبن القريش أو التونة.
  7. المعجنات والحلويات، والمخبوزات والكيك أو الكرواسون غنية بالدقيق الأبيض والسكر والدهون، ما يجعل الجسم بجوع بسرعة ويفقد تركيزه.
5 أكلات ممنوع تناولها يوميا حفاظا على الصحة

أكلات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة في شهر واحد فقط

