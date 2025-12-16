حادث حاويات قطار طوخ، محافظ القليوبية يؤكد أن السلامة الإنشائية للمنازل المتضررة لم تتأثر

18 حجم الخط

كشف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن السلامة الإنشائية للمنازل التي عاينتها اللجنة الفنية المشكلة بفحص المنازل بموقع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من أعلى قطار بضائع بمنطقة السفاينة التابعة لمركز ومدينة طوخ "حادث حاويات قطار طوخ، مشيرًا إلى أن الأضرار تمثلت في سقوط بعض الحوائط ولم تتأثر السلامة الإنشائية لتلك المنازل.

متابعة الموقف ميدانيا من محافظة القليوبية

أوضح بيان صادر عن محافظة القليوبية، أنه جرى انتقال أجهزة المحافظة ومديرية أمن القليوبية إلى موقع حادث سقوط حاويات قطار البضائع بقرية السفاينة بمركز طوخ، لمتابعة الموقف ميدانيًّا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

وأشار البيان إلى التنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، وتأمين موقع الواقعة ورفع آثارها في أسرع وقت ممكن.

تأمين موقع حادث حاويات «كونتينر» قطار طوخ

وأكدت محافظة القليوبية أنه جرى التوجيه بسرعة تأمين موقع حادث سقوط حاويات «كونتنر»، ومتابعة أعمال رفع الحاويات وإعادة تسيير الحركة، مع تأكيد عدم وجود أي خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات.

وأضاف البيان أن المعاينة الأولية كشفت عن انهيار السور الحديدي بالكامل بمحيط موقع الحادث، ووقوع تلفيات واسعة على طول الشارع، شملت تضرر واجهات عدد من المنازل، وحدوث كسور بالجدران والنوافذ، وقطع بعض الأسلاك الكهربائية، ما استدعى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

لا توجد إصابات في سقوط حاويات قطار طوخ

وشهدت قرية السفاينة مركز طوخ بمحافظة القليوبية انقلاب عدد من الحاويات الفارغة من على قطار بضائع، ما أسفر عن سقوط عدة «كونتنرات» كانت محملة على القطار، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأسفر الحادث عن إحداث تلفيات بعدد من المنازل المجاورة لشريط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحطم سيارة كانت متوقفة بمحيط موقع الواقعة، وجارٍ استكمال أعمال المعاينة وحصر الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

