الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أكلات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة في شهر واحد فقط

جرثومة المعدة، فيتو
جرثومة المعدة، فيتو

جرثومة المعدة أو ما يعرف بالميكروب الحلزوني، من الأمراض المنتشرة في وقتنا الحالي بين الكبار والصغار نتيجة الإقبال على الأكلات الجاهزة والمعلبات.

وجرثومة المعدة للأسف تحتاج وقت طويل من العلاج والحرمان من العديد من الأطعمة المختلفة، مع نسبة عالية من المضادات الحيوية ما يؤثر على الصحة بشكل سلبي.

 

مخاطر المضادات الحيوية في علاج جرثومة المعدة 

وفي هذا السياق قال الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن علاج جرثومة المعدة بالأدوية والمضادات الحيوية يؤثر في المعدة بذلك سلبي وللأسف لا يأتي بنتائج فعالة، وعادة العلاج يكون قائم على مضادات حيوية ومضادات طفيليات ومضادات حموضة.

وأضاف سلامة، أن المضادات الحيوية لا تقضى على جرثومة المعدة بل تهرب الجرثومة منه وتختفي أسفل الغشاء المخاطي بالمعدة وبعد شهر من وقف العلاج تظهر مرة أخرى، أما مضادات الحموضة تقلل أحماض المعدة ما يجعل المعدة بيئة خصبة لنمو الجرثومة بشكل كبير وبالتالي يزيد المشكلة ولا يعالجها.

علاج جرثومة المعدة 
علاج جرثومة المعدة 

أكلات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة 

وتابع، أن أفضل علاج يقضي على جرثومة المعدة بفعالية وخلال شهر واحد، هو كالتالي:

  • تناول جرام مستكة يوناني مطحونة يوميًّا.
  • تناول كوب عرقسوس يوميًّا.
  • تناول ملعقة خل تفاح عضوي غير مفلتر ملعقة بعد وجبة الإفطار وملعقة بعد وجبة الغداء.
  • تناول عصير الكرنب يوميا كوب واحد منه.
  • إضافة براعم البروكلي إلى طبق السلطة يوميًّا.
  • الامتناع تماما عن تناول المعجنات والمخبوزات والحلوى والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والدقيق والسكريات والعصائر المعلبة.

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه عند الالتزام بالاكلات والنصائح السابقة لمدة شهر واحد فقط، سيتم إعادة تحليل جرثومة المعدة ونلاحظ اختفائها تماما وبدون أي آثار جانبية.

txt

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة من الأسباب إلى الوقاية والعلاج

txt

منها فقدان الشهية والغثيان، أعراض جرثومة المعدة الشائعة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرثومة المعده علاج جرثومة المعدة أكلات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

مواد متعلقة

أعراض وطرق العدوى بجرثومة المعدة عند الأطفال

علاج قرحة المعدة، الأعراض والأسباب والعلاج الطبيعي

علاج جرثومة المعدة بالأعشاب وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها

جرثومة المعدة، أعراضها وأسباب الإصابة وطرق الوقاية والعلاج

الأكثر قراءة

انتظارا للقرار الوشيك، محطات الوقود تمتنع عن بيع البنزين

حكومة "خالف تعرف"، قوانين أثارت جدلا تحت القبة أبرزها الإيجار القديم والإجراءات الجنائية

سوق التجزئة "ولع"، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

تفاصيل صادمة في واقعة اعتداء مدرس مسن على طالب بغرفة داخل مدرسة

ارتفاع مفاجئ يضرب جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع طن اليوريا العادي 1886 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)

ترامب: خطتي الوحيدة لعام 2026 هي "البقاء على قيد الحياة"

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads