أكلات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة في شهر واحد فقط

جرثومة المعدة أو ما يعرف بالميكروب الحلزوني، من الأمراض المنتشرة في وقتنا الحالي بين الكبار والصغار نتيجة الإقبال على الأكلات الجاهزة والمعلبات.

وجرثومة المعدة للأسف تحتاج وقت طويل من العلاج والحرمان من العديد من الأطعمة المختلفة، مع نسبة عالية من المضادات الحيوية ما يؤثر على الصحة بشكل سلبي.

مخاطر المضادات الحيوية في علاج جرثومة المعدة

وفي هذا السياق قال الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن علاج جرثومة المعدة بالأدوية والمضادات الحيوية يؤثر في المعدة بذلك سلبي وللأسف لا يأتي بنتائج فعالة، وعادة العلاج يكون قائم على مضادات حيوية ومضادات طفيليات ومضادات حموضة.

وأضاف سلامة، أن المضادات الحيوية لا تقضى على جرثومة المعدة بل تهرب الجرثومة منه وتختفي أسفل الغشاء المخاطي بالمعدة وبعد شهر من وقف العلاج تظهر مرة أخرى، أما مضادات الحموضة تقلل أحماض المعدة ما يجعل المعدة بيئة خصبة لنمو الجرثومة بشكل كبير وبالتالي يزيد المشكلة ولا يعالجها.

علاج جرثومة المعدة

أكلات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة

وتابع، أن أفضل علاج يقضي على جرثومة المعدة بفعالية وخلال شهر واحد، هو كالتالي:

تناول جرام مستكة يوناني مطحونة يوميًّا.

تناول كوب عرقسوس يوميًّا.

تناول ملعقة خل تفاح عضوي غير مفلتر ملعقة بعد وجبة الإفطار وملعقة بعد وجبة الغداء.

تناول عصير الكرنب يوميا كوب واحد منه.

إضافة براعم البروكلي إلى طبق السلطة يوميًّا.

الامتناع تماما عن تناول المعجنات والمخبوزات والحلوى والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والدقيق والسكريات والعصائر المعلبة.

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه عند الالتزام بالاكلات والنصائح السابقة لمدة شهر واحد فقط، سيتم إعادة تحليل جرثومة المعدة ونلاحظ اختفائها تماما وبدون أي آثار جانبية.

