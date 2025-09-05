عادة يومية تدمر صحتك يجب الابتعاد عنها

شرب الشاى مع وجبة الإفطار من العادات المنتشرة فى مصر بين الشباب والفتيات وكبار السن، لأن ذلك يشعرهم بالنشاط وبدء اليوم.

وشرب الشاى عادة سواء كانت مع الإفطار أو على مدار اليوم ولكن للأسف قد يضر ذلك بالصحة، لذا يجب الاعتدال فى تناوله.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن شرب الشاي من العادات الشائعة في مجتمعاتنا، وخاصة في الصباح مع وجبة الإفطار، ورغم أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة ويمنح شعورا بالانتعاش، إلا أن تناوله يوميا مع وجبة الإفطار قد يحمل بعض الأضرار الصحية إذا لم يتم تنظيمه

أضرار تناول كوب الشاي مع وجبة الإفطار

وأضاف البدوي، أن من أضرار تناول كوب الشاى مع وجبة الإفطار:-

التأثير على امتصاص الحديد، وأحد أبرز أضرار شرب الشاي مع وجبة الإفطار هو أنه يحتوي على مادة التانينات، وهي مركبات ترتبط بالحديد الموجود في الأطعمة، خصوصا الحديد النباتي الموجود في الخبز، والبقوليات والخضروات، وهذا الارتباط يمنع امتصاص الحديد بشكل كامل داخل الأمعاء، مما قد يؤدي مع الوقت إلى الإصابة بـ الأنيميا (فقر الدم)، خاصة عند النساء والأطفال والمراهقين الذين يحتاجون لمعدلات أعلى من الحديد.

اضطراب امتصاص الكالسيوم والمعادن الأخرى، لا يقتصر تأثير الشاي على الحديد فقط، بل قد يقلل أيضا من امتصاص الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، وهذه المعادن أساسية لصحة العظام والأسنان والمناعة، وبالتالي شرب الشاي مباشرة مع الإفطار يوميا قد يضعف العظام على المدى البعيد ويؤثر على توازن الجسم الغذائي.

التأثير على الجهاز الهضمي، زيحتوي الشاي على مادة الكافيين التي قد تزيد من إفراز أحماض المعدة، وإذا تم تناوله صباحا على معدة شبه فارغة أو مع الأطعمة الدسمة فقد يسبب الحموضة أو ارتجاع المريء، وعسر الهضم، وانتفاخات وشعور بعدم الراحة.

زيادة ضربات القلب والتوتر، والكافيين الموجود في الشاي قد يرفع معدل ضربات القلب ويزيد من التوتر والقلق، خاصة عند تناوله صباحا مع الوجبة الرئيسية، وإذا كان الشخص معتاد على أكثر من كوب يوميا، فقد يعاني من أعراض مثل الصداع أو العصبية أو الأرق.

فقدان الشهية أو تأخير الهضم، وتناول الشاي مباشرة مع الطعام يمكن أن يعيق عملية الهضم ويؤدي إلى شعور بالامتلاء السريع، مما قد يقلل من رغبة الشخص في تناول عناصر غذائية ضرورية مثل البروتينات أو الفواكه، وهذا على المدى الطويل قد يسبب سوء تغذية غير مباشر.

جفاف الجسم، ورغم أن الشاي مشروب سائل، إلا أن الكافيين له تأثير مدر للبول، مما يزيد من فقدان السوائل والمعادن، وعند تناوله صباحا بشكل يومي قد يساهم في الجفاف، خاصة إذا لم يتناول الشخص كمية كافية من الماء خلال النهار.

الإفطار مع الشاي يوميا قد يسبب تصبغات الأسنان بسبب مادة التانين، إضافة إلى أن بعض الأشخاص يضيفون السكر للشاي مما يزيد من خطر تسوس الأسنان.

نصائح لتجنب أضرار الشاي

وتابع، أنه لتجنب أضرار الشاى، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

يفضل شرب الشاي بعد ساعة إلى ساعتين من وجبة الإفطار حتى لا يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية.

استبدال الشاي الصباحي بكوب من الماء الدافئ مع الليمون أو الحليب للحصول على ترطيب أفضل.

إذا كان من الصعب الاستغناء عن الشاي، يفضل شربه بدون سكر أو بكمية قليلة من العسل.

اختيار الشاي الأخضر أو الأعشاب الطبيعية أحيانا لتقليل نسبة الكافيين.

الحرص على تناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل البرتقال والطماطم، لأنها تساعد على تعزيز امتصاص الحديد والتقليل من تأثير التانينات.

