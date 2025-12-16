تفاصيل الترشح لجوائز جامعة عين شمس 2025

18 حجم الخط

ناشدت جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بكليات الجامعة سرعة التقدم لجوائز الجامعة لعام 2025، وذلك لقرب غلق باب الترشح، مع تأكيد ضرورة استيفاء جميع متطلبات الترشح قبل انتهاء المواعيد المقررة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة: أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جوائز جامعة عين شمس لعام 2025

تشمل ما يلي:

• الجوائز التقديرية.

• الجوائز التشجيعية.

• جوائز الرواد.

• الجوائز التقديرية للمرأة.

• جائزة التميز الإداري (خاصة بالقطاع الإداري بالجامعة).

برجاء المبادرة بسرعة التقدم قبل غلق باب الترشح.

ويرجى من السادة الراغبين في الترشح ما يلي:

• التسجيل على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة عبر الرابط:



التسجيل لجائزة التميز الإداري لأعضاء القطاع الإداري عبر الرابط:



• تقديم جميع المستندات المعتمدة والمستوفاة لكافة الشروط إلى مكتب الجوائز-الإدارة العامة للبحوث العلمية – مبنى الإدارة خلف قصر الزعفران.

المواعيد الهامة:

• آخر موعد مبدئي لتسليم الملفات 18 ديسمبر 2025 (لمراجعة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة).

• الإغلاق النهائي لاستلام ملفات جميع جوائز جامعة عين شمس 31 ديسمبر 2025.

مكتب جوائز جامعة عين شمس

واكد مكتب جوائز جامعة عين شمس استعداده لتقديم الدعم الفني الكامل لجميع الراغبين في الترشح من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، وأعضاء القطاع الإداري بالجامعة وذلك من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني:

scientific.awards@asu.edu.eg

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.