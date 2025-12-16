الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل الترشح لجوائز جامعة عين شمس 2025

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
18 حجم الخط

ناشدت جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بكليات الجامعة سرعة التقدم لجوائز الجامعة لعام 2025، وذلك لقرب غلق باب الترشح، مع تأكيد ضرورة استيفاء جميع متطلبات الترشح قبل انتهاء المواعيد المقررة.

وذلك تحت رعاية  الدكتورة: أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جوائز جامعة عين شمس لعام 2025

 تشمل ما يلي:
• الجوائز التقديرية.
• الجوائز التشجيعية.
• جوائز الرواد.
• الجوائز التقديرية للمرأة.
جائزة التميز الإداري (خاصة بالقطاع الإداري بالجامعة).

برجاء المبادرة بسرعة التقدم قبل غلق باب الترشح.
ويرجى من السادة الراغبين في الترشح ما يلي:
• التسجيل على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة عبر الرابط:

التسجيل لجائزة التميز الإداري لأعضاء القطاع الإداري عبر الرابط:
 

• تقديم جميع المستندات المعتمدة والمستوفاة لكافة الشروط إلى مكتب الجوائز-الإدارة العامة للبحوث العلمية – مبنى الإدارة خلف قصر الزعفران.

المواعيد الهامة:
• آخر موعد مبدئي لتسليم الملفات 18 ديسمبر 2025 (لمراجعة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة).
• الإغلاق النهائي لاستلام ملفات جميع جوائز جامعة عين شمس 31 ديسمبر 2025.

 

مكتب جوائز جامعة عين شمس

واكد مكتب جوائز جامعة عين شمس استعداده لتقديم الدعم الفني الكامل لجميع الراغبين في الترشح من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، وأعضاء القطاع الإداري بالجامعة وذلك من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني:
scientific.awards@asu.edu.eg

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس جوائز جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث جوائز الرواد شئون الدراسات العليا قصر الزعفران

مواد متعلقة

تكريم مهندسي مصر للطيران للصيانة بعد أزمة طائرات إيرباص A320

نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين

جامعة عين شمس تستقبل وفد المراجعة الخارجية لمشروع GEMS-TECH

رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد يفتتح غرفة نظيفة متكاملة

وزير التعليم العالي يتفقد مجمع المعاهد ببني سويف ويعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس

جامعة عين شمس: التزام كامل بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية داخل مستشفياتنا

آخر موعد للتقديم في المرحلة الأولى من برنامج الشبكات العلمية القومية

في إطار التحول الرقمي، جامعة عين شمس تطور إدارة حسابات الطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

تفاصيل الترشح لجوائز جامعة عين شمس 2025

حادث حاويات قطار طوخ، محافظ القليوبية يؤكد أن السلامة الإنشائية للمنازل المتضررة لم تتأثر

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة منح الطلاب إجازة اليوم بسبب الطقس السيئ

حادث قطار طوخ، السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة وراء سقوط الحاويات

تبدأ غدا بالداخل، التفاصيل الكاملة لدوائر الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads