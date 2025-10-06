الإثنين 06 أكتوبر 2025
معهد التغذية يحذر الأمهات من إهمال وجبة الإفطار للأطفال: مفتاح النشاط والتركيز

وجبة الإفطار للأطفال

 حذر معهد التغذية من إهمال وجبة الإفطار، خاصة لدى الأطفال في سن الدراسة، مؤكدين أنها الوجبة الأهم في اليوم، إذ تأتي بعد ساعات طويلة من عدم الأكل أثناء النوم.

 

تحسين القدرة على أداء الأنشطة البدنية طوال اليوم الدراسي

 وأكد المعهد القومي للتغذية أنه تلعب وجبة الإفطار دور محوري في تزويد الجسم بالطاقة والمغذيات الضرورية لتعزيز التركيز والانتباه، وتحسين القدرة على أداء الأنشطة البدنية طوال اليوم الدراسي.

وأشارت الأبحاث العلمية إلى أن الأطفال الذين يحرصون على تناول إفطارهم بانتظام يتمتعون بصحة أفضل، ويكونون أقل عرضة لزيادة الوزن والسمنة مقارنة بأقرانهم الذين يتخطون هذه الوجبة الحيوية.

 

أهمية وجبة الإفطار لصحة الجسم والعقل

أشار معهد التغذية أن  وجبة الإفطار من أهم الوجبات اليومية، إذ تمثل الوقود الأساسي الذي يبدأ به الإنسان يومه موضحا أن الإفطار لا يمنح الجسم الطاقة فقط، بل يسهم في تحسين التركيز والانتباه ودعم الأداء الذهني والبدني طوال اليوم.

وأكدت  الدراسات العلمية إلى أن تناول وجبة إفطار متوازنة يساعد في الحفاظ على وزن صحي، ويقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب. 

كما أن الأطفال الذين يتناولون إفطارهم بانتظام يظهرون أداءً دراسيًا أفضل، ويتمتعون بمستويات طاقة أعلى مقارنة بزملائهم الذين يتخطون هذه الوجبة.

وأوضح معهد التغذية أن وجبة الإفطار المثالي يجب أن يحتوي على مزيج من العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات، والكربوهيدرات المعقدة، والفيتامينات، والمعادن، لضمان تزويد الجسم بما يحتاجه من طاقة وحيوية.

وأكد أن جعل الإفطار عادة يومية لا يعد رفاهية، بل هو خطوة أساسية للحفاظ على صحة الجسم والعقل، والتمتع بيوم نشط مليء بالإنتاجية والتوازن.

