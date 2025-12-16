الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خارج الحدود

فوضى الأمطار في سياتل، انهيار سد أمريكي يهدد 3 ضواحي بأمواج وفيضانات مفاجئة

فوضى الأمطار في سياتل،
فوضى الأمطار في سياتل، فيتو
أمرت السلطات الأمريكية بالإخلاء الفوري لثلاث ضواح في مدينة سياتل بولاية واشنطن، بعد انهيار سد نتيجة أسبوع من الأمطار الغزيرة.

ووفق ما نقلته رويترز، تسبب انهيار سد في ولاية واشنطن بارتفاع خطر الفيضانات المفاجئة، فيما أعلنت السلطات أن أعمال الإصلاح جارية منذ يوم الإثنين.

وقال بريندان ماكلوسكي، مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة كينج، لصحيفة سياتل تايمز، إن الإصلاحات قد تستغرق عدة ساعات، وأن المسؤولين يراقبون سد ديسيمون في توكويلا على طول نهر جرين، على بعد نحو خمسة أميال جنوب وسط مدينة سياتل، حيث جرفت مياه الفيضانات جزءًا من السد بحجم سيارة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار تحذير الفيضانات الناجمة عن انهيار السد حتى الساعة التاسعة مساء الثلاثاء على الأقل، بينما أعلنت قوات الحرس الوطني إرسال عناصرها لمساعدة سكان المناطق المتضررة في مقاطعة كينج، التي شهدت فيضانات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعربت السلطات عن قلقها إزاء استمرار خطر انهيار السدود في أنحاء ولاية واشنطن، بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة مساحات واسعة من شمال غرب المحيط الهادئ.

