بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدف زيكو في الشوط الأول

تقدم فريق بيراميدز، على نظيره فريقه الجيش الرواندي، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

جاء هدف بيراميدز عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 43.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويستضيف بيراميدز بطل أفريقيا، نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مشوار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة أون سبورت 1 التي حصلت على حقوق بث المباراة.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

يدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وحقق بيراميدز الفوز في مباراة الذهاب والتي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي.

.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.