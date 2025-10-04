بيراميدز بالقميص الأزرق والجيش الرواندي بالأسود في دوري أبطال أفريقيا (صور)

عقد اليوم الاجتماع الفني لـ مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار مباريات الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويظهر نادي الجيش الرواندي اللون الأسود في الأبيض، بينما سيظهر حارس المرمى بالأخضر الكامل.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب والتي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي بهدفين دون مقابل سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويستضيف بيراميدز بطل قارة أفريقيا نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء غدا الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من بطولة دوري الأبطال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.