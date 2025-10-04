السبت 04 أكتوبر 2025
بيراميدز بالقميص الأزرق والجيش الرواندي بالأسود في دوري أبطال أفريقيا (صور)

الاجتماعي الفني لمباراة
الاجتماعي الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي، فيتو

عقد اليوم الاجتماع الفني لـ مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار مباريات الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل. 

ويظهر نادي الجيش الرواندي اللون الأسود في الأبيض، بينما سيظهر حارس المرمى بالأخضر الكامل. 

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب والتي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي بهدفين دون مقابل سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي.

 

 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

ويستضيف بيراميدز بطل قارة أفريقيا نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء غدا الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من بطولة دوري الأبطال. 

