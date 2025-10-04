الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

بيراميدز بالقوة الضاربة في مواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة الجيش الرواندي في إطار مشوار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

ويستضيف بيراميدز بطل أفريقيا، نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء غدا الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل في كيجالي.

قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي  

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

