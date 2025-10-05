الأحد 05 أكتوبر 2025
سر تمسك الزمالك باستمرار فيريرا وموقف التعاقد مع مدرب محلي

كشف مصدر داخل  نادي الزمالك أن مسئولي الأبيض، مترددين في اتخاذ قرار بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في الوقت الحالي، رغم حالة الغضب السائدة بسبب نتائج الفريق السلبية في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن فيريرا لم يتلقَى راتبه منذ فترة طويلة، مما يعكس حجم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وهو ما يجعل دفع الشرط الجزائي بمثابة عائق أمام اتخاذ قرار برحيله.

وأشار المصدر إلى أن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد في ظل الظروف المالية الحالية سيكون أمرا صعبا، مؤكدا أن البديل الأقرب في حال استمرت النتائج السلبية بشكل كبير سيكون مدربا محليا يقود الفريق حتى نهاية الموسم.

روما يفوز على فيورنتينا 2-1 وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

إيفرتون يخطف فوزا مثيرا من كريستال بالاس 1/2 في الدوري الإنجليزي

يذكر أن الزمالك قد تعادل مع الجونة 1-1، ثم خسر أمام الأهلي في قمة الدوري 2-1، وأخيرا تعادل مع غزل المحلة 1-1.

