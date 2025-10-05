سر تمسك الزمالك باستمرار فيريرا وموقف التعاقد مع مدرب محلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي الأبيض، مترددين في اتخاذ قرار بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في الوقت الحالي، رغم حالة الغضب السائدة بسبب نتائج الفريق السلبية في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن فيريرا لم يتلقَى راتبه منذ فترة طويلة، مما يعكس حجم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وهو ما يجعل دفع الشرط الجزائي بمثابة عائق أمام اتخاذ قرار برحيله.

وأشار المصدر إلى أن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد في ظل الظروف المالية الحالية سيكون أمرا صعبا، مؤكدا أن البديل الأقرب في حال استمرت النتائج السلبية بشكل كبير سيكون مدربا محليا يقود الفريق حتى نهاية الموسم.

يذكر أن الزمالك قد تعادل مع الجونة 1-1، ثم خسر أمام الأهلي في قمة الدوري 2-1، وأخيرا تعادل مع غزل المحلة 1-1.

