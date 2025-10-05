الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

إنبي يحقق فوزا غاليا على زد بهدف مودي ناصر في الدوري الممتاز (فيديو)

زد
زد

الدوري المصري، فاز فريق إنبي، على نظيره زد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

من سجل هدف فوز إنبي على زد ؟

جاء هدف إنبي عن طريق مودي ناصر في الدقيقة 11 من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى.

تشكيل إنبي ضد زد 

في حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

في خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

في خط الوسط: أحمد العجوز – مودي ناصر – زياد كمال – مصطفى شكشك.

في خط الهجوم: أحمد زكي - رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد وهشام عادل وعلي محمود وأحمد كفتة وأحمد إسماعيل وسيد سعيد ومحمد حمدي ومحمد حتحوت ويوسف أوبابا.

تشكيل زد ضد إنبي

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - أحمد طارق - علي جمال لالا

في خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - محمود صابر

في خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.

مباراة إنبي أمام زد 

وعقب  مباراة اليوم خاض إنبي 10 مباريات في الدوري، فاز خلالها فى 4 مباريات، وتعادل فى5 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو إنبي 9 أهداف واهتزت شباكهم بـ5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، خاض زد 10 مباريات فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو زد 7 أهداف، واهتزت شباكهم بـ 7 أهداف.

وكان فريق زد قد تعرض للخسارة في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري أمام حرس الحدود بهدف نظيف، بينما تعادل إنبي سلبيًا مع غزل المحلة بدون أهداف.

سر تمسك الزمالك باستمرار فيريرا وموقف التعاقد مع مدرب محلي

سمير محمد علي، حارس مرمى الزمالك الأسطوري في ذمة الله (بروفايل)

حكام مباراة إنبي ضد زد

- انبي ضد زد: الدولي حمادة القلاوي (حكما للساحة)' أحمد عبد المنعم شعبان ومحمد مجدي السيد (مساعدين)' أحمد ناجي (حكما رابعا)' مصطفى مدحت ومحمد القاضي (تقنية الفيديو)

