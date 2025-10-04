السبت 04 أكتوبر 2025
بالأرقام، بيراميدز يكتسح الجيش الرواندي بتاريخ لقاءات الفريقين

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

تعد مباراة الغد بين بيراميدز والجيش الرواندي السادسة بتاريخ لقاءات الفريقين حيث سبق وتواجها 5 مرات من قبل إفريقيا.


مواجهات الفريقين  جاءت جميعها في دوري أبطال إفريقيا منها أربع مواجهات في دور الـ32 من البطولة في الموسمين الماضيين ومواجهة في الدوري التمهيدي بالموسم الحاري
 

تاريخ مواجهات بيراميدز والجيش الرواندي

وينحاز التاريخ لفريق بيراميدز خلال مواجهاته مع الجيش الرواندي، حيث تمكن من الفوز على فريق الجيش في 3 مباريات مقابل التعادل في مباراتين دون التعرض لأي هزيمة.

والتقى فريقا بيراميدز والجيش الرواندي مرتين خلال الموسم قبل الماضي بدور الـ32 في دوري ابطال افريقيا، انتهت الأولى بالتعادل السلبي والثانية بنتيجة 6-1 لصالح بيراميدز.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في دور الـ32 ايضا، انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1 وفاز بيراميدز بموقعة الاياب 3-1.

والتقيا الموسم الحالي 2025-2026 بذهاب الدور التمهيدي وفاز  بيراميدز بثنائية نظيفة.

وسجل لاعبو بيراميدز 12 هدفا فيما تلقت شباكهم 3 أهداف فقط.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

ويستضيف بيراميدز بطل قارة أفريقيا نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء غدا الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من بطولة دوري الأبطال

 

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

عقد اليوم الاجتماع الفني لـ مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار مباريات الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل. 

ويظهر نادي الجيش الرواندي اللون الأسود في الأبيض، بينما سيظهر حارس المرمى بالأخضر الكامل. 

 

 

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب والتي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي بهدفين دون مقابل سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي.

