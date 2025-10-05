مانشستر سيتي يتقدم على برينتفورد بهدف هالاند في الشوط الأول (صور)

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما على ملعب "جيتك كوميونيتي ستاديوم"، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إرلينج هالاند في الدقيقة 9.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيس- روبن دياز- جوشكو جفارديول- نيكو أوريلي.

في خط الوسط: رودريجو- تيجاني ريندرز- أوسكار بوب.

في خط الهجوم: فيل فودين- سافينهو- إرلينج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.ويمتلك نادي مانشستر سيتي 10 نقاط حيث يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.