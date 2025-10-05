نيوكاسل يفوز على نوتينجهام فورست بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره نوتينجهام فورست، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية نيوكاسل عن طريق: برونو جيمارايش ونيك ولتيماد في الدقائق 58 و84.

تشكيل نيوكاسل ضد نوتينجهام فورست

في حراسة المرمى: نايك بوب

في خط الدفاع: ستيف بوتمان، تياو، كيران تريبيير، دان بيرن

في خط الوسط: جولينتون، ساندرو تونالي، برونو جيماريش

في خط الهجوم: أنتوني جوردون، ولتيماد، أنتوني إيلانجا

تشكيل نوتينجهام فورست ضد نيوكاسل ي

في حراسة المرمى: مات سيلس

في خط الدفاع: موراتو، جايير، ميلينكوفيتش، نيكولاس ويليامز

في خط الوسط: رييتس، أندرسون، سافونا

في خط الهجوم: مورجان جيبس وايت، كريس وود، ندوي

وفي نفس الجولة يستضيف ملعب "جيتك كوميونيتي ستاديوم" مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وذلك قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي 10 نقاط حيث يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

