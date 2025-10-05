الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد بهدف هالاند بالدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

هالاند
هالاند

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جيتك كوميونيتي ستاديوم"، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد 

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إرلينج هالاند في الدقيقة 9.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيس- روبن دياز- جوشكو جفارديول- نيكو أوريلي.

في خط الوسط: رودريجو- تيجاني ريندرز- أوسكار بوب.

في خط الهجوم: فيل فودين- سافينهو- إرلينج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

بهذه النتيجة يمتلك نادي مانشستر سيتي 13 نقطة في المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي  بينما يحتل برينتفورد المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي برينتفورد مانشستر سيتي ضد برينتفورد الدوري الانجليزي هالاند

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة إنبي وزد في الدوري الممتاز

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يواصل الانتصارات.. الزمالك يسقط مجددا.. وحسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعكسر أكتوبر

ريال مدريد يتعادل سلبيا أمام فياريال في الشوط الأول بالدوري الإسباني

فيديو أهداف مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

حسام حسن يعلن قائمة معسكر شهر أكتوبر استعدادا لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو

الأهلي يواصل الانتصارات في الدوري الممتاز بالفوز على كهرباء الاسماعيلية 4-2 (صور)

بن شرقي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباك كهرباء الاسماعيلية

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

ما حكم ضرب الزوج لزوجته ؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads