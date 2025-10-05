الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

اشبيلية يقسو على برشلونة برباعية ويحرمه من صدارة الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

تلقى فريق برشلونة، خسارة قاسية على يد نظيره إشبيلية بنتيجة 1-4، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إطار مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية 

سجل رباعية إشبيلية أليكسيس سانشيز، إسحاق روميرو بيرنال، خوسيه انخيل كارمونا واكور ادامز  في الدقائق 13 و36 و90 و90+6، فيما جاء هدف برشلونة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 7+45.

جدير بالذكر أن روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم برشلونة قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 76.

تشكيل برشلونة ضد إشبيلية

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: جيرارد مارتن، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جولز كوندي.

في خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، داني أولمو.

في خط الهجوم: فيران توريس، روبيرت ليفاندوفيسكي، ماركوس راشفورد.

مباراة برشلونة وإشبيلية

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بـ21 نقطة، بعدما حقق فوزًا على فياريال بثلاثية لهدف في الجولة الثامنة مساء السبت.

ويأتي نادي برشلونة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد صاحب الأرض إشبيلية في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 13 نقطة.

