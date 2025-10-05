جنوى يفاجئ نابولي بالتقدم في الشوط الأول بالدوري الإيطالي (فيديو)

تقدم نادي جنوى، على نابولي بهدف دون رد بالشوط الأول من عمر المباراة المقامة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وأحرز هدف جنوى جيف اخاتور في الدقيقة 33 من عمر الشوط.

تيكي تاكا رائعة 💫

إنهاء بلمسة بالكعب عالمية ⚽️



شاهد هذا الهدف الرائع لفريق جنوى بتوقيع المهاجم الشاب إيخاتور في شباك نابولي 📹#نابولي_جنوى#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/1KECtCQvVV — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 5, 2025

تشكيل نابولي أمام جنوى

تشكيل جنوى أمام نابولي

وضع الفريقين بجدول الدوري

ويحتل نابولي وصافة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متساويًا مع ميلان المتصدر، بعدما تلقى أول خسارة له هذا الموسم في الجولة السابقة أمام الروسونيري بنتيجة 2-1.

على الجانب آخر، يتذيل جنوى جدول الترتيب تقريبًا، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط، بعد خسارتين متتاليتين، آخرهما هزيمة قاسية أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة، ما يزيد من الضغط على الفريق للخروج بنتيجة إيجابية.

الأرقام لا تصب في مصلحة جنوى، إذ لم يحقق أي فوز أمام نابولي في آخر 6 مواجهات بين الفريقين، وانتهت آخر مواجهة جمعتهما على نفس الملعب بالتعادل 2-2.

وخلال آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز نابولي 5 مرات، وتعادل الفريقان 4 مرات، وفاز جنوى مرة واحدة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.