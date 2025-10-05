الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

جنوى يفاجئ نابولي بالتقدم في الشوط الأول بالدوري الإيطالي (فيديو)

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

تقدم نادي جنوى، على نابولي بهدف دون رد  بالشوط الأول من عمر المباراة المقامة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وأحرز هدف جنوى جيف اخاتور في الدقيقة 33 من عمر الشوط.

 

تشكيل نابولي أمام جنوى

تشكيل جنوى أمام نابولي

وضع الفريقين بجدول الدوري 

 

ويحتل نابولي  وصافة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متساويًا مع ميلان المتصدر، بعدما تلقى أول خسارة له هذا الموسم في الجولة السابقة أمام الروسونيري بنتيجة 2-1.

على الجانب آخر، يتذيل جنوى جدول الترتيب تقريبًا، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط، بعد خسارتين متتاليتين، آخرهما هزيمة قاسية أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة، ما يزيد من الضغط على الفريق للخروج بنتيجة إيجابية.

الأرقام لا تصب في مصلحة جنوى، إذ لم يحقق أي فوز أمام نابولي في آخر 6 مواجهات بين الفريقين، وانتهت آخر مواجهة جمعتهما على نفس الملعب بالتعادل 2-2.

وخلال آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز نابولي 5 مرات، وتعادل الفريقان 4 مرات، وفاز جنوى مرة واحدة فقط.

الدوري الإيطالي دييجو ارماندو مارادونا دييجو ملعب دييجو أرماندو مارادونا نابولي ميلان

