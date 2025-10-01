الخميس 02 أكتوبر 2025
نابولي يفوز على سبورتنج لشبونة بثنائية في دوري أبطال أوروبا

نابولي
نابولي

فاز فريق نابولي علي نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهم اليوم علي ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي فريق نابولي اللاعب هويلوند في الدقيقة 36 و79.

وجاء هدف سبورتنج الوحيد عن طريق لويس خافيير سواريز في الدقيقة 62. 

تشكيل نابولي أمام سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: سافيتش.

خط الدفاع: سبينازولا- خوان جيسوس- بيوكيما- ميجيل.

خط الوسط: لوبوتكا- بوليتانو- أنجويسا- كيفين دي بروين- مكتوميناي.

خط الهجوم: راسموس هويلوند.

تشكيل سبورتينج لشبونة ضد نابولي

حراسة المرمي: سيلفا.

خط الدفاع: فريسنيدا- كواريزما- إيناسيو- أراوخو.

خط الوسط: مورتين- ترينكاو- جواو.

خط الهجوم: كاتامو- فوتيس- كويندا.

