نابولي يفوز على سبورتنج لشبونة بثنائية في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق نابولي علي نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهم اليوم علي ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي فريق نابولي اللاعب هويلوند في الدقيقة 36 و79.

وجاء هدف سبورتنج الوحيد عن طريق لويس خافيير سواريز في الدقيقة 62.

تشكيل نابولي أمام سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: سافيتش.

خط الدفاع: سبينازولا- خوان جيسوس- بيوكيما- ميجيل.

خط الوسط: لوبوتكا- بوليتانو- أنجويسا- كيفين دي بروين- مكتوميناي.

خط الهجوم: راسموس هويلوند.

تشكيل سبورتينج لشبونة ضد نابولي

حراسة المرمي: سيلفا.

خط الدفاع: فريسنيدا- كواريزما- إيناسيو- أراوخو.

خط الوسط: مورتين- ترينكاو- جواو.

خط الهجوم: كاتامو- فوتيس- كويندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.