التشكيل الرسمي لمباراة نابولي وجنوي بالدوري الإيطالي

أعلن ناديا نابولي وجنوى، التشكيل الرسمي لمباراتهما التي تقام على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

تشكيل نابولي أمام جنوي

تشكيل جنوى أمام نابولي

وضع الفريقين بجدول الدوري

ويحتل نابولي وصافة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متساويًا مع ميلان المتصدر، بعدما تلقى أول خسارة له هذا الموسم في الجولة السابقة أمام الروسونيري بنتيجة 2-1.

على الجانب الآخر، يتذيل جنوى جدول الترتيب تقريبًا، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط، بعد خسارتين متتاليتين، آخرهما هزيمة قاسية أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة، ما يزيد من الضغط على الفريق للخروج بنتيجة إيجابية.



الأرقام لا تصب في مصلحة جنوى، إذ لم يحقق أي فوز أمام نابولي في آخر 6 مواجهات بين الفريقين، وانتهت آخر مواجهة جمعتهما على نفس الملعب بالتعادل 2-2.

وخلال آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز نابولي 5 مرات، وتعادل الفريقان 4 مرات، وفاز جنوى مرة واحدة فقط.

