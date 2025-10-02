الخميس 02 أكتوبر 2025
حسام غالي يتصدر تريند منصة إكس، اعرف السبب

تصدر حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، موقع التواصل الاجتماعي إكس، بعد تجاهل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، توجيه الشكر له، كما فعل مع أعضاء المجلس الذين لم تشملهم اختياراته في الانتخابات المقبلة.

آراء رواد مواقع التواصل 

وأكدت غالبية آراء موقع التواصل الاجتماعي أن تجاهل الخطيب جاء لعدم حضور حسام غالي اجتماعات المجلس فضلا عن تصريحاته ضد مجلس الأهلي.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية لكلٍّ من الدكتور محمد شوقي ‏والدكتور مهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين والمهندسة مي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية وتم تجاهل حسام غالي على خلفية تصريحات الأخير ضد رئيس النادي والتي أثارت أزمة كبيرة قبل ثلاثة أسابيع. 

وشدد على أن ما ‏قدموه بكل ‏إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع. 

وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي لن ‏تتوقف؛ للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره. ‏ ‏

حسام غالي حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور محمد سراج الدين الدكتور محمد شوقي الدكتور محمد سراج الخطيب رئيس النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي

