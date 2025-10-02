بسبب أزمته المالية، خطوة جديدة لمانشستر يونايتد في السعودية

يدرس نادي مانشستر يونايتد إقامة مباراة ودية في السعودية خلال منتصف الموسم، في إطار رغبة النادي لتعزيز إيراداته المالية وسط الضغوط التي يعيشها النادي.

الفكرة تأتي جزءًا من تحركات الإدارة الجديدة لإيجاد موارد إضافية، في ظل غياب الفريق عن البطولات الأوروبية هذا الموسم.

وبحسب موقع «توك سبورت» الإنجليزي، فقد أجرى يونايتد محادثات أولية مع عدد من الشركاء المعنيين لتنظيم اللقاء، مع الإشارة إلى أن مواجهة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو ستكون الحدث الأكثر جذبًا وربحية، نظرًا للشعبية الجارفة التي يحظى بها «الدون» في السعودية والعالم.

وأوضح التقرير أن النادي يرى في إقامة مباراة في الشرق الأوسط فرصةً ماليةً وتسويقيةً، خصوصًا أن الطقس الدافئ في الشتاء يعد عاملًا مساعدًا.

وأضاف الموقع أن مارك أرمسترونج الرئيس التنفيذي للأعمال في يونايتد والذي التحق بالنادي في فبراير الماضي، يمتلك خبرةً سابقةً في تنظيم مثل هذه الفعاليات حين كان يعمل في باريس سان جيرمان، حيث واجه الفريق الفرنسي منتخب نجوم الدوري السعودي في يناير 2023 بمباراة شهدت مشاركة رونالدو أمام غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

وأشار التقرير إلى أن فكرة مواجهة النصر ورونالدو تمثل الاحتمال الأكثر ربحية، إلا أن الأمر لا يزال مرتبطًا بجدول المواعيد والتزامات المسابقات، إضافة إلى لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز التي تفرض قيودًا على خوض المباريات غير الرسمية خلال الموسم قبل تثبيت جدول المباريات النهائي.

كما لفت الموقع إلى أن يونايتد قد اعتاد السفر خارج إنجلترا مرات عدة في الموسم لأغراض تسويقية وتجارية، حيث خاض 8 جولات خارجية العام الماضي شملت آسيا وماليزيا وهونغ كونغ.

وأكد الموقع أن الوضع المالي للنادي يبقى عاملًا رئيسيًا وراء هذه الخطوة، إذ تكبد مانشستر يونايتد خسائر صافية تجاوزت 370 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات، مع انخفاض في قيمة أسهمه بنحو 160 مليونًا، على الرغم من إعلان إيرادات قياسية بلغت 666.5 مليون جنيه العام الماضي. ورغم تلك الأرقام السلبية، فإن النادي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه على الصفقات الصيفية الأخيرة، وهو ما زاد من تعقيد موقفه المالي.

