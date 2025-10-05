بهدف عكسي، وولفرهامبتون يتقدم على برايتون بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق وولفرهامبتون بهدف دون رد أمام برايتون بالشوط الأول من المباراة التي تقام حاليا على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وأحرز هدف وولفرهامبتون بارت فيريروجين هدف في مرماه في الدقيقة 21.



ويسعى وولفرهامبتون لتحقيق فوز ثمين لاستعادة التوازن بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، بينما يدخل برايتون المباراة بثقة عالية، معتمدًا على مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها في الأسابيع الأخيرة.



تشكيل وولفرهامبتون

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: هوجو بوينو، سانتياجو بوينو، لاديسلاف كريسي، جاكسون تشاتشوا.

خط الوسط: جواو جوميز، أندريه، مارشال مونيتسي، هوانج هي تشان.

خط الهجوم: جون أرياس، يورجن ستراند لارسن.

تشكيل برايتون



حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: ماتس ويفر، لويس دينك، فردي كاديوجلو، يان باول فان هيكي.

خط الوسط: يانكوبا مينته، كارلوس باليبا، ياسين اياري، براجان جرودا.

خط الهجوم: دييجو جوميز، ويلبيك.

