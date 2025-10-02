الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير إنجليزية تكشف موقف مرموش من معسكر منتخب مصر

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

كشفت تقارير إنجليزية عن موقف عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

ووفقًا لموقع sportsmole الإنجليزي، فإن عمر مرموش سيواصل الغياب عن مانشستر سيتي أمام برينتفورد في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

وأكد أن مرموش غاب عن آخر 6 مباريات لمانشستر سيتي بسبب إصابة الركبة خلال فترة التوقف الدولي الشهر الماضي، ويأمل في العودة من جديد بعد انتهاء فترة التوقف بأكتوبر.

وكشف الموقع أن  العودة المتوقعة لـ مرموش ستكون يوم 18 أكتوبر الجاري خلال مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي، ما يعني غيابه عن معسكر منتخب مصر المقبل.

ولم يصدر نادي مانشستر سيتي أي تحديث رسمي بشأن موعد عمر مرموش، بعدما اكتفى بيب جوارديولا المدير الفني للسماوي بذكر أن اللاعب سيعود قبل بداية توقف أكتوبر، وذلك منذ الشهر الماضي.

فيما أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أكتوبر من الشهر الجاري في إطار الاستعداد لمباراتي جيبوتي وغينيا المقرر لهما يومي 8 و12 في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتابع إبراهيم حسن أن الفريق يتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.


موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم


وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأخطر الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، أن مباراة مصر وجيبوتي تقام على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية،  وهو اختيار منتخب جيبوتي صاحب المباراة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تمام الخامسة بتوقيت المغرب، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر


وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر مرموش غينيا بيساو مانشستر سيتي مباراة مصر وجيبوتي مباراة غينيا بيساو مباراة منتخب مصر القادمة مصر وجيبوتي موعد مباراة مصر وجيبوتي معسكر منتخب مصر المقبل

مواد متعلقة

بسبب أزمته المالية، خطوة جديدة لمانشستر يونايتد في السعودية

حسام غالي يتصدر تريند منصة إكس، اعرف السبب

أوليفر يرفض تجديد عقده مع كريستال بالاس من أجل عيون هذا النادي

محمد صلاح يسطر إنجازا جديدا بدوري أبطال أوروبا

القمة تفجر بركان الأزمات بالبيت الأبيض.. امتناع لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات.. التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بسبب المستحقات.. مصير فيريرا على كف عفريت.. وعواد يزيد المتاعب في ميت عقبة

ليكيب الفرنسية تسخر من لامين يامال بعد خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

بعد فترة من الإغلاق، الكامب نو يستضيف مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

عنده تجرد ووش واحد، رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في قائمة الخطيب

بسبب هجوم النواب، حنفي جبالي: لا توجهوا أي لوم إلى وزير العدل

رئيس النواب يسأل وزير العدل: هل تراجعت عن موقفك؟ والفنجري: نعم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

قبل قرار المركزي بساعات، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

قبل قرار المركزي بساعات، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر السكر في السوق اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads