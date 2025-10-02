الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صحيفة إسبانية تكشف تطورات قرار الفيفا بمنع الكيان الصهيوني من البطولات القارية

الاتحاد الدولي لكرة
الاتحاد الدولي لكرة القدم،فيتو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجاه منع منتخبات وأندية الكيان الصهيوني من المشاركة في البطولات القارية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قدمت دعوة، أمس الأربعاء، لتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا)، ومنعه من المشاركة في البطولات الأوروبية؛ بسبب الحرب الممتدة منذ عامين في قطاع غزة.

وفي حال الموافقة على تعليق عضوية الكيان الصهيوني، فإن الاتحادين فيفا ويويفا لن يقدما له أي تمويل، كما لن يُسمح للمنتخب أو الأندية بالمشاركة في البطولات الدولية، إلى حين امتثال الاتحاد الإسرائيلي للقانون الدولي والنظام الأساسي للفيفا.

وبالتالي سيفقد اتحاد الكيان الصهيوني عضويته وحقوقه في التصويت طوال فترة تعليق العضوية.  

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن مجلس "فيفا" سيعقد اجتماعًا، اليوم الخميس، ومن غير المرجح أن يُناقش هذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم تُصدر أي قرارًا بشأن الدعوة المُقدمة بحرمان منتخبات وأندية الكيان الصهيوني من المشاركة حتى الآن.

فيما لا يزال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بانتظار اتخاذ إجراءات ردًا على شكوى رسمية قدّمها في مارس 2024 حول هذه المسألة.

يذكر أن فريق مكابي تل أبيب يُشارك حاليًّا في بطولة الدوري الأوروبي، بجانب منتخب الكيان الصهيوني الذي يُشارك في تصفيات كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكيان الصهيونى اتحاد الفلسطيني لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الاتحاد الفلسطيني الاتحاد الدولي لكرة القدم موندو ديبورتيفو

مواد متعلقة

تقارير إنجليزية تكشف موقف مرموش من معسكر منتخب مصر

بسبب أزمته المالية، خطوة جديدة لمانشستر يونايتد في السعودية

حسام غالي يتصدر تريند منصة إكس، اعرف السبب

أوليفر يرفض تجديد عقده مع كريستال بالاس من أجل عيون هذا النادي

محمد صلاح يسطر إنجازا جديدا بدوري أبطال أوروبا

القمة تفجر بركان الأزمات بالبيت الأبيض.. امتناع لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات.. التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بسبب المستحقات.. مصير فيريرا على كف عفريت.. وعواد يزيد المتاعب في ميت عقبة

ليكيب الفرنسية تسخر من لامين يامال بعد خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

بعد فترة من الإغلاق، الكامب نو يستضيف مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

لمحاولة توضيح تراجعه، سجال بين رئيس النواب وعدنان فنجري بسبب "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

من 50 إلى 800 جنيه.. أسعار بطاقات الرقم القومي.. خدمة الاستلام الفوري "الأعلى".. مراكز ثابتة ومتنقلة وفي المولات التجارية.. وهذه الأوراق المطلوبة

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads