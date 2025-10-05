برايتون يقتنص تعادلا أمام وولفرهامبتون 1-1 بالدوري الإنجليزي (صور)

اقتنص فريق برايتون تعادلا مثيرا أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وأحرز هدف وولفرهامبتون بارت فيريروجين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21.

وتعادل لبرايتون يان باول فان هيك بالدقيقة 86.



تشكيل وولفرهامبتون

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: هوجو بوينو، سانتياجو بوينو، لاديسلاف كريسي، جاكسون تشاتشوا.

خط الوسط: جواو جوميز، أندريه، مارشال مونيتسي، هوانج هي تشان.

خط الهجوم: جون أرياس، يورجن ستراند لارسن.

تشكيل برايتون



حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: ماتس ويفر، لويس دينك، فردي كاديوجلو، يان باول فان هيكي.

خط الوسط: يانكوبا مينته، كارلوس باليبا، ياسين اياري، براجان جرودا.

خط الهجوم: دييجو جوميز، ويلبيك.

ويحتل وولفرهامبتون المركز ال20 والأخير بالدوري الانجليزي برصيد نقطتين، بينما يأتي برايتون في المركز ال12 برصيد 9 نقاط.

