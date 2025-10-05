الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيديو تحفيزي للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي المصيرية بتصفيات المونديال

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

نشر اتحاد الكرة فيديو تحفيزي للاعبي منتخب مصر الذي بدأ معسكره اليوم الأحد؛ استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

 

 

وبدأ نجوم منتخب مصر التوافد على معسكر الفراعنة اليوم الأحد؛ استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

تصفيات كأس العالم 2026

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر وصول لاعبو المنتخب الوطني بأحد فنادق القاهرة لانطلاق المعسكر المغلق استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويستمر معسكر منتخب مصر لمدة 8 أيام، حيث يبدأ اليوم وينتهي في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وهناك اهتمام كبير بمباراة الفراعنة القادمة أمام جيبوتي التي تعد بطاقة تأهل الفراعنة وحسم بطاقة التأهل والصعود للمونديال.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأول اليوم باستاد القاهرة خلال معسكره الحالي.

مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمباراة جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

برنامج معسكر الفراعنة

ووضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن برنامج المنتخب خلال المعسكر الجاري استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو 

ويحمل برنامج الفراعنة عنوان "الطريق إلى 2026"، وجاء كالتالي:

التجمع اليوم الأحد 5 أكتوبر، ثم  يتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

قائمة الفراعنة 

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا، وهم كالتالي:

محمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد صبحي
عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني 
أحمد عيـد
رامي ربيعة 
خالد صبحي 
ياسر إبراهيم 
عمرو الجـزار
حسام عبد المجيد
محمد حمدي
أحمد نبيل كوكا

مروان عطية
حمدي فتحي
مهند لاشيـن
محمود صابر 
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
إبراهيم عادل
مصطفي فتحي
محمد صلاح

مصطفي محمد
أسامة فيصل

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه كان هناك أكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني، لكن الإصابة حالت دون انضمامهم، على رأسهم: عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور، وصلاح محسن ومحمود عبد الحفيظ زلاكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر اتحاد الكرة المنتخب الوطني تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم جيبوتي وغينيا بيساو عماد دونجا كاس العالم 2026 محمد عبد المنعم معسكر منتخب مصر محمد صلاح مواجهة غينيا

مواد متعلقة

صحيفة إسبانية تكشف تطورات قرار الفيفا بمنع الكيان الصهيوني من البطولات القارية

تقارير إنجليزية تكشف موقف مرموش من معسكر منتخب مصر

بسبب أزمته المالية، خطوة جديدة لمانشستر يونايتد في السعودية

حسام غالي يتصدر تريند منصة إكس، اعرف السبب

أوليفر يرفض تجديد عقده مع كريستال بالاس من أجل عيون هذا النادي

محمد صلاح يسطر إنجازا جديدا بدوري أبطال أوروبا

القمة تفجر بركان الأزمات بالبيت الأبيض.. امتناع لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات.. التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بسبب المستحقات.. مصير فيريرا على كف عفريت.. وعواد يزيد المتاعب في ميت عقبة

ليكيب الفرنسية تسخر من لامين يامال بعد خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads