الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على لص دراجة نارية في الغربية بعد تداول مقطع فيديو

المتهم
المتهم

كشفت  الأجهزة الأمنية بالغربية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة دراجته النارية بأسلوب المغافلة بمدينة طنطا.

بالفحص، تبين تلقى قسم شرطة ثان طنطا  بلاغا من أحد المواطنين يعمل عاملا، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من شخص مجهول قام بمغافلته والاستيلاء على دراجته النارية «بدون لوحات معدنية» أثناء سيرهما في أحد الشوارع المزدحمة، بعد أن سمح له بقيادتها لمساعدته في الخروج من الزحام لعدم إتقانه القيادة، إلا أنه فوجئ به يفر هاربًا بها.

الأمن يكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة يسير عكس الاتجاه بطريق إسكندرية الزراعي

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم ذاتها.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان الدراجة النارية المسروقة، تم ضبطها وإعادتها لصاحبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغربية طنطا سرقة دراجة نارية المغافلة وزارة الداخلية قسم شرطة ثان طنطا ضبط المتهم الحوادث في مصر الامن العام النيابة العامة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة يسير عكس الاتجاه بطريق إسكندرية الزراعي

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب

ضبط سيدة وشخص لتأجيرهما دراجات نارية للأطفال بجوار مدرسة في إمبابة

الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخص إنهاء حياته داخل قطار

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة، والداخلية تتحرك

ضبط سائق "توك توك" تعدى على قائد سيارة بالجيزة

طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة، والداخلية تتحرك بسرعة

الداخلية تضبط 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمواد المخدرة

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

مقتل شخص وشقيقته بطلقات نارية على يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بالغربية

الأهلي يفاوض البولندي ميتشنيفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

الرئيس السوري يلغي إجازتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما عقوبة من لا يخرج زكاة المال؟ عضو مركز الأزهر تجيب

أدعية مسائية يمكنك ترديدها لنيل الحسنات

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads