القبض على لص دراجة نارية في الغربية بعد تداول مقطع فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بالغربية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة دراجته النارية بأسلوب المغافلة بمدينة طنطا.

بالفحص، تبين تلقى قسم شرطة ثان طنطا بلاغا من أحد المواطنين يعمل عاملا، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من شخص مجهول قام بمغافلته والاستيلاء على دراجته النارية «بدون لوحات معدنية» أثناء سيرهما في أحد الشوارع المزدحمة، بعد أن سمح له بقيادتها لمساعدته في الخروج من الزحام لعدم إتقانه القيادة، إلا أنه فوجئ به يفر هاربًا بها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم ذاتها.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان الدراجة النارية المسروقة، تم ضبطها وإعادتها لصاحبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

