حوادث

إحالة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالنزهة للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة باحالة عاطل بتهمة السرقة من داخل السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة للمحاكمة الجنائية.    

وكانت مباحث قسم شرطة النزهة عدة بلاغات تفيد بتعرض مواطنين لسرقة متعلقات من سياراتهم أثناء توقفها بالمنطقة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري.     

وأسفرت جهود البحث والتحري عن أن وراء ارتكاب الوقائع عاطل له معلومات جنائية عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه وضبطه. 

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، واعترف بارتكابه 3 وقائع.  

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

