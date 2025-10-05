الأمن يكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة يسير عكس الاتجاه بطريق إسكندرية الزراعي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بطريق الإسكندرية الزراعي، معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها المقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته رخصة القيادة.

وبمواجهته أقر بقيامه بالسير عكس الاتجاه بهدف اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

