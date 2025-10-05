الداخلية تُهدي القوات المسلحة أغنية أسطورة الجيوش احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

أطلقت وزارة الداخلية أغنية جديدة بعنوان «أسطورة الجيوش» إهداءً إلى قواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تخليدًا لبطولات الجيش المصري وتضحياته في سبيل الوطن.

وتضمنت الأغنية كلمات مؤثرة تمجّد بطولات الجندي المصري وصموده وقدرته على تحقيق النصر وصون تراب الوطن.

الداخلية تُهدي القوات المسلحة أغنية «أسطورة الجيوش»

وتأتي هذه الأغنية ضمن مبادرات وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والاعتزاز الوطني بين أبناء الشعب المصري، وإبراز التعاون الوثيق بين الشرطة والقوات المسلحة في حماية الوطن واستقراره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.