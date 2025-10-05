الأحد 05 أكتوبر 2025
الداخلية تُهدي القوات المسلحة أغنية أسطورة الجيوش احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

أطلقت  وزارة الداخلية أغنية جديدة بعنوان «أسطورة الجيوش» إهداءً إلى قواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تخليدًا لبطولات الجيش المصري وتضحياته في سبيل الوطن.

وتضمنت الأغنية كلمات مؤثرة تمجّد بطولات الجندي المصري وصموده وقدرته على تحقيق النصر وصون تراب الوطن.

وتأتي هذه الأغنية ضمن مبادرات وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والاعتزاز الوطني بين أبناء الشعب المصري، وإبراز التعاون الوثيق بين الشرطة والقوات المسلحة في حماية الوطن واستقراره.

