أوليفر يرفض تجديد عقده مع كريستال بالاس من أجل عيون هذا النادي

ارتفعت أسهم المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، لقيادة مانشستر يونايتد.

المدرب النمساوي البالغ من العمر 51 عامًا، يُعدّ الآن من بين المرشحين الأوفر حظًّا لتدريب مانشستر يونايتد في حال إقالة البرتغالي روبن أموريم.

وبحسب تقارير انجليزية فإن اوليفر رفض تجديد عقده مع كريستال بالاس بسبب ترشحه لقيادة مانشستر يونايتد بمجرد إقالة روبن اموريم.

ويدخل كريستال بالاس، الخميس، بقيادة مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر، مرحلة جديدة في مسيرته الأوروبية؛ حيث يخوض أول مشاركة كاملة له في المسابقات القارية في كرة القدم، منتشيًا برقم قياسي للنادي بـ18 مباراة من دون هزيمة، وبفوز على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتوجه رجال جلاسنر إلى شرق بولندا هذا الأسبوع لمواجهة دينامو كييف الأوكراني في الجولة الأولى من مسابقة «كونفرنس ليج»، بثقة عالية بعد فوزه الرائع على ليفربول 2-1 السبت.

وكانت تجربة بالاس السابقة الوحيدة في المسابقات القارية، مباراتي ذهاب وإياب في كأس إنترتوتو عام 1998، لكنه يعود إلى أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

ويحتل كريستال بالاس المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف ليفربول المتصدر، ونقطتين خلف جاره آرسنال الثاني، على الرغم من التفاوت الكبير في الموارد بين أندية النخبة الإنجليزية.

