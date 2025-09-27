برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة تشيلسي ضد برايتون بنتيجة 3-1 لبرايتون، في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إنزو فرنانديز هدف تشيلسي في الدقيقة 24، بينما أحرز داني ويلبيك هدفين وماكسيم دي كويبر أهداف فريق برايتون في الدقائق 77 و90+2 و90+10.

وتعرض تشالوباه مدافع تشيلسي للطرد في الدقيقة 53.

ترتيب تشيلسي وبرايتون قبل مباراة اليوم

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يدخل برايتون اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وكان الفريقان قد تبادلا الانتصارات في الموسم الماضي، حيث فاز تشيلسي في لقاء الذهاب على أرضه بنتيجة (4-2)، قبل أن يسقط خارج ملعبه في الإياب بثلاثية نظيفة.

تشكيل تشيلسي ضد برايتون

سانشيز – جيمس – شالوباه – هاتو – كوكوريلا – سانتوس – كايسيدو – إستيفاو – إنزو – نيتو – بيدرو.

تشكيل برايتون أمام تشيلسي

فيربروجن – دانك – فان هيكي – جيورجينيو – مينتيه – باليبا – ميتوما – كاديوجلو – جوميز – عياري – فيلتمان.

